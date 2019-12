Xô xát tại đám cưới, 2 người thương vong

Công an huyện Đông Sơn đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ vụ ẩu đả, xô xát, đánh nhau tại khu vực đám cưới của một nhà dân tại thôn Kim Sơn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, nơi xảy ra sự việc.

Theo những thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 3-12 tại khu vực đường liên thôn, trước cổng nhà văn hóa thôn Kim Sơn (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn) nơi gia đình ông Lê Xuân H (người trong thôn) mượn khuôn viên để dựng rạp, tổ chức đám cưới.

Vào thời gian và địa điểm trên, xuất phát từ mâu thuẫn, Nguyễn Bá Khoa (sinh năm 1988, trú tại thôn Kim Sơn) đã dùng dao nhọn đâm Trần Trung Dũng (sinh năm 1989, trú tại TP Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1988, trú tại thôn Toàn Dân, xã Đông Tiến, Đông Sơn).

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng trên còn chạy vào khu vực tổ chức đám cưới của gia đình ông Lê Xuân H tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Kim Sơn để lấy bát, đĩa ném nhau. Bản thân hai đối tượng Trần Trung Dũng, Nguyễn Văn Tuyên dính nhiều nhát dao đâm của Nguyễn Bá Khoa, mất nhiều máu.

Người dân đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng Trần Trung Dũng đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Còn Nguyễn Văn Tuyên bị thương khá nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Bá Khoa đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc cũng khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Kim Sơn, xã Đông Tiến trở nên phức tạp khi có nhiều người dân hiếu kỳ, tập trung đông tại hiện trường. UBND xã Đông Tiến, Công an huyện Đông Sơn đã cử lực lượng tới hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự tại đây. Vụ việc cũng đã được báo cáo tới Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện Công an tỉnh đang phối hợp với lực lượng chức năng của huyện Đông Sơn truy bắt nghi phạm Nguyễn Bá Khoa, đồng thời vận động gia đình kêu gọi đối tượng này ra đầu thú.

Khánh Hưng