Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự ở xã Hà Đông

Với mục tiêu xây dựng khu dân cư bảo đảm an toàn về an ninh trật tự (ANTT), xã Hà Đông (Hà Trung) đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc từ khi mới phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

Ban Công an xã Hà Đông họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Xã Hà Đông có 1/3 số dân là đồng bào công giáo. Xã có hơn 200m đường tiếp giáp với Quốc lộ 217; 2 nhà nghỉ, 1 quán karaoke và 2 doanh nghiệp là Nhà máy Gạch Tuynel Trung Sơn và Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh bao bì Hàn Việt thu hút lượng lớn lao động ở các nơi vào làm việc. Chưa kể mỗi dịp tết đến, xuân về số lao động trẻ đi làm ăn xa về ăn tết, hay dịp lễ giáng sinh trên địa bàn xã thường có rất đông người đến nhà thờ làm lễ, trong khi nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa cao. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập, hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, an toàn giao thông.

Để xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, ban công an xã đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; thành lập 4 tổ bảo vệ ANTT ở 4/4 thôn với 12 thành viên tham gia và 56 tổ an ninh xã hội với 1.120 thành viên là hộ gia đình tham gia. Đặc biệt, 2 mô hình tự quản trong công tác bảo đảm ANTT là mô hình cựu chiến binh tham gia xóa nghiện ma túy và mô hình tổ hội viên cựu chiến binh cứu hộ, cứu nạn giao thông. Tuy các thành viên tham gia mô hình trên tinh thần tự nguyện, không có kinh phí hỗ trợ nhưng rất nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao và hoạt động có hiệu quả...

Trong năm 2019, xã đã in ấn 50 bản tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 320 lượt; họp dân tuyên truyền 25 buổi với 3.900 người tham gia và kẻ vẽ 22 khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân đã có nhận thức tốt, chuyển biến tích cực trong việc tham gia phát hiện và tố giác tội phạm. Từ các nguồn tin người dân cung cấp, có 23 tin có giá trị, trong đó có 15 tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ và đã xử lý 6 vụ (chuyển công an huyện giải quyết 1 vụ bằng 1 đối tượng, công an xã giải quyết 5 vụ bằng 6 đối tượng); đưa 4 đối tượng vào diện quản lý cấm đi khỏi nơi cư trú; xóa 3 điểm ghi lô, đề; hòa giải thành công 39 vụ việc, trong đó các tổ ANTT, tổ an ninh xã hội hòa giải 30 vụ việc, ban công an xã hòa giải 9 vụ việc; giải quyết dứt điểm 9/9 đơn kiến nghị, đề nghị thuộc thẩm quyền, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, không có tình trạng đơn, thư tố cáo, kiến nghị vượt cấp. Với 14 đối tượng nghiện ma túy, 5 đối tượng nghi nghiện ma túy được các thành viên ban công an xã phối hợp với hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và gia đình theo dõi, động viên, giúp đỡ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Qua đó giúp cho nhiều đối tượng tiến bộ, tích cực tham gia hoạt động các phong trào ở địa phương, sớm hòa nhập cộng đồng, hạn chế phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Hà Đông, cho biết: Công tác xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT được gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Song song với thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh; Thông tư 23 của Bộ Công an về nhiệm vụ xây dựng khu dân cư bảo đảm an toàn về ANTT; Chỉ thị số 04 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, xã đã tổ chức cho 100% khu dân cư, các hộ gia đình ký cam kết thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT. Mọi người, mọi nhà đều đăng ký chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, không vi phạm pháp luật, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các phong trào mà địa phương và cấp trên phát động; đoàn kết xây dựng khu dân cư bảo đảm về ANTT.

Nhờ nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tình hình an ninh chính trị của xã những năm gần đây được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các tai, tệ nạn xã hội, các vụ án nghiêm trọng không xảy ra. Các đối tượng nghiện được kiềm chế không phát sinh thêm, đặc biệt xã không có tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Từ những kết quả đạt được, xã Hà Đông đã nhận được nhiều giấy khen. Đặc biệt, năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể công an xã Hà Đông vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và tích cực gương mẫu đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bài và ảnh: Mai Phương