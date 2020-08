Vừa mua ma túy về đến quán ăn thì bị bắt

Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố đối tượng Lò Khăm Tự (sinh năm 1983), trú tại bản Poọng 1, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Lò Khăm Tự và tang vật vụ án.

Trước đó, tối 22-8, Công an huyện Quan Hóa phối hợp với Công an các xã Nam Động, Thiên Phủ đã phá thành công Chuyên án 851H, bắt quả tang Lò Khăm Tự tại một quán ăn trên địa bàn xã Thiên Phủ đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ trong người của đối tượng này 2 gói ni lông, bên trong có 360 viên nén màu hồng và xanh (được đối tượng khai là ma túy tổng hợp).

Bước đầu Lò Khăm Tự khai nhận: Vừa mua số ma túy trên của một người đàn ông dân tộc H’Mông không rõ tên tuổi ở huyện Mường Lát đem về sử dụng và bán lại. Khi đối tượng này vừa về đến quán ăn trên địa bàn xã Thiên Phủ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Được biết Lò Khăm Tự là đối tượng đã có 1 tiền án 9 năm tù về tội “Mua, bán trái phép ma túy”, vừa chấp hành án xong vào năm 2019.

Đình Hợp