Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tuyên truyền, vận động 2 đối tượng: Lê Văn Trình, sinh năm 1983 ở xã Hoằng Khê, huyện Hoằng Hóa và Lò Thị Chung, sinh năm 1983, ở xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân ra đầu thú về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

2 đối tượng: Lò Thị Chung và Lê Văn Trình.

Trước đó, Lê Văn Trình do có thời gian lao động trái phép tại Trung Quốc, đã nhiều lần về Việt Nam rủ rê, lôi kéo và tổ chức đưa 17 công dân trên địa bàn tỉnh vượt biên sang Trung Quốc để lao động trái phép. Lê Văn Trình bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố và ra quyết định truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài từ tháng 9-2015. Sau nhiều năm lẩn trốn, đến ngày 31-12-2019, Lê Văn Trình đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Cũng trong đợt cao điểm đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Canh Tý 2020, qua công tác rà soát, nắm tình hình, phòng An ninh điều tra Công an Thanh Hóa đã vận động và tiếp nhận đối tượng Lò Thị Chung ra đầu thú vì đã có hành vi tổ chức cho 7 người vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép.

Hiện phòng An ninh điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Phạm Hòa