Tung tin có người mắc virus corona ở Triệu Sơn, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng

T.X.M viết trên trang cá nhân, một người nhiễm virus corona, chữa trị nhiều ngày không khỏi nhưng công an xác định là tin giả tạo, nhằm mục đích câu like.

Dòng trạng thái chia sẻ trên trang cá nhân của T.X.M khiến nhiều người dân địa phương lo lắng, hoang mang.

Sáng 6-2, Công an huyện Triệu Sơn cho biết, Chủ tịch UBND huyện chiều qua vừa ký quyết định xử phạt T.X.M (sinh năm 1994, ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về virus corona theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, khoảng 10h ngày 3/2, T.X.M đăng trên trang facebook cá nhân dòng trạng thái: “Bệnh viện Triệu Sơn đã có một nữ giới mắc bệnh corona điều trị ba ngày không tiến triển, đã cách ly…” thông tin này nhanh chóng lan truyền, được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn xác nhận đến thời điểm thông tin được đăng tải, cơ sở y tế này chưa tiếp nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm viruss corona hoặc có các biểu hiện tương tự và đề nghị cơ quan chức năng xác minh làm rõ và xử lý nghiêm cá nhân đăng tải thông tin sai lệch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Triệu Sơn xác định T.X.M là chủ tài khoản Facebook chứa nội dung nói trên. Tại trụ sở công an, T.X.M thừa nhận, bài viết đăng tải trên trang cá nhân là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng và nhằm mục đích câu like.

Ngoài bị phạt hành chính, công an cũng yêu cầu T.X.M gỡ bỏ bài viết, đính chính và cam kết không đăng tải, chia sẻ, bình luận những nội dung xấu ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn khuyến cáo, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona, mọi người dân cần nâng cao ý thức tự phòng bệnh, cần cập nhật và chọn lọc thông tin, không hoang mang trước các tin đồn thất thiệt, đặc biệt là khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

