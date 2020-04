Triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT quý II trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có công văn về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý II trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Văn phòng Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch năm ATGT 2020; đồng thời tổ chức triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020 và tiếp tục triển khai các công điện và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, ATGT.

Giao Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo đảm trật tự, ATGT, kết nối khai thác dữ liệu từ các hệ thống camera của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam để giám sát và quản lý hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải. Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải, cơi nới kích thước thành thùng lưu thông ngay tại chân hàng, nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ôtô, nhằm đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời xử lý tình trạng xe đậu đỗ, đón trả khách không đúng quy định trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, dẫn đến mất ATGT như các báo đã nêu.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, ATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an và của Chủ tịch UBND tỉnh; tập trung kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên môtô, xe máy, xe đạp điện và xử lý các phương tiện vi phạm tải trọng trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là Quốc lộ 1.

Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ vật liệu, cần đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định về vận chuyển đúng tải trọng cho phép và gửi cho Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải 1 bản để theo dõi và tổ chức thực hiện kiểm soát tải trọng theo quy định.

BĐT