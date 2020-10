Triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý IV/2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý IV năm 2020.

Theo đó yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe ban đêm và vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện và các kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sở Giao thông - Vận tải tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; nâng cao hiệu quả công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên sử dụng quỹ bảo trì đường bộ để khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ trước điểm giao cắt với đường sắt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội vận động Nhân dân tự giác chấp hành quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông; không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè; đồng thời thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm, cương quyết cưỡng chế, trấn áp những đối tượng chống người thi hành công vụ.

BĐT