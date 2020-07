Tiếp tục triệt xóa 2 điểm chế tạo súng, thuốc súng và đạn tự chế

Thực hiện Kế hoạch Số 92 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về “Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tiếp tục vận động, đấu tranh và triệt xóa 2 điểm chuyên chế tạo súng, thuốc súng và đạn tự chế.

Công an huyện Quan Hóa thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ việc.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, ngày 3-7, Công an huyện Quan Hóa tiến hành kiểm tra nơi ở của Hà Văn Lương (SN 1991), trú tại khu Nghèo, thị trấn Hồi Xuân thì phát hiện nhiều tang vật liên quan đến việc chế tạo súng, đạn (tự chế). Lực lượng công an đã thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 1 bộ khuôn đúc đạn súng hơi, đạn chì, nhiều mảnh chì dùng để đúc đạn, cùng nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng, đạn. Theo khai báo của những người có liên quan thì Hà Văn Lương là thợ cơ khí nên đã câu kết với một số đối tượng khác chế tạo, sửa chữa các loại súng săn, súng tự chế, đạn chì bán lại cho người dân săn bắn.

Súng, thuốc súng, đạn tự chế và các tang vật khác được các đối tượng chế tạo.

Tiếp đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an huyện Quan Hóa phát hiện tại nhà của Trịnh Quốc Đạt (SN 1980), trú tại khu 2, thị trấn Hồi Xuân có hoạt động sản xuất, chế tạo súng, thuốc súng và đạn tự chế nên đã vận động, thuyết phục gia đình tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 5-7, Trịnh Quốc Đạt và gia đình đã tự giác giao nộp 4 khẩu súng tự chế các loại, hơn 3kg thuốc súng, 5 đạn súng “Săm lếch”, nhiều vỏ đạn và đạn súng kíp, 1.755 hạt nổ, cùng nhiều dụng cụ dùng để sản xuất súng, thuốc súng và đạn tự chế.

Trước đó (ngày 1-7), Công an huyện Quan Hóa cũng đã triệt xóa điểm chuyên chế tạo súng, thuốc súng và đạn tự chế do Lương Văn Vượt (SN 1962), trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa làm chủ. Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 3 nòng súng, hơn 8kg bi sắt, 1.500 hạt nổ, trên 4kg tiền chất thuốc nổ, lưu huỳnh, diêm sinh và nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an huyện Quan Hóa làm việc với ông Lương Văn Vượt.

Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Quan Hóa cho biết: Với đặc thù là huyện vùng núi cao, có đông đồng bào dân tộc sinh sống nên người dân trên địa bàn vẫn còn thói quen sử dụng một số loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là súng săn, súng tự chế để phục vụ đời sống sinh hoạt, săn bắn và bảo vệ nương rẫy. Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình tội phạm liên quan đến súng tự chế diễn ra rất phức tạp, nhiều đối tượng hình sự dùng súng tự chế để hoạt động tội phạm gây phức tạp về ANTT; nhiều vụ việc người dân đi săn thú bắn nhầm vào người khác gây hậu quả hết sức đau lòng. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an tỉnh về thu hồi và đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Quan Hóa thực hiện đồng bộ các biện pháp để tuyên truyền vận động, thu hồi triệt để các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện đang còn lưu giữ trong nhân dân; triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các hành vi sản xuất, chế tạo, tàng trữ, sử dụng các loại súng, thuốc súng và các loại đạn tự chế trên địa bàn huyện.

ĐH