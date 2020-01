Thuê xe ôm để cướp xe máy, rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc nhưng vẫn không thoát

Thuê xe ôm chở từ TP Thanh Hóa về huyện Như Thanh, đối tượng Đới Văn Duẩn (28 tuổi) đã dùng dao uy hiếp, cướp chiếc xe máy cùng…100.000 đồng, rồi tìm đường trốn sang Trung Quốc nhưng vẫn không thoát.

Đối tượng Đới Văn Duẩn cùng tang vật

Chiều 4-1, thông tin từ Công an huyện Như Thanh cho biết, cơ quan này vừa điều tra, làm rõ và bắt nghi phạm đã gây ra vụ cướp xe máy và tài sản, xảy ra trên địa bàn vào đêm 2-1.

Vào khoảng 21h40 ngày 2-1, Ban Công an xã Xuân Phúc (huyện Như Thanh) nhận được tin báo của ông Đinh Văn Luật (sinh năm 1955, trú tại phố Tân Hà, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), làm nghề xe ôm, bị một đối tượng là nam thanh niên dùng dao uy hiếp đe dọa và cướp đi 1 xe máy mang BKS: 36B3-158.86 và số tiền là 100.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Như Thanh đã cử lực lượng tới hiện trường phối hợp với Công an xã Xuân Phúc vào cuộc truy tìm nghi phạm. Qua ra soát các đối tượng, thu thập thông tin, cơ quan công an xác định Đới Văn Duẩn (sinh năm 1992, trú tại thôn Đồng Yên, xã Yên Lạc, huyện Như Thanh) chính là đối tượng đã gây ra vụ cướp xe ôm trên.

Sau hơn 20 giờ đã truy bắt, rạng sáng ngày 4-1, các trinh sát Công an huyện Như Thanh đã tóm gọn Duẩn ở Hà Nội khi nghi phạm này đang bắt xe đi Lào Cai để tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, Duẩn khai nhận: Vào chiều 2-1, đối tượng này đi xe khách từ Hà Nội về Thanh Hóa, khi đến khu vực siêu thị BigC (thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), Duẩn đã thuê ông Luật chở về Như Thanh với giá là 200.000 đồng.

Khi đi đến địa phận huyện Như Thanh, Duẩn đã yêu cầu ông Luật đi vào khu vực đồi núi vắng vẻ thuộc địa phận thôn Tiên Thắng (xã Xuân Phúc, Như Thanh) rồi dùng dao uy hiếp ông Luật để cướp xe máy và 100.000 đồng. Sau khi cướp được tài sản, Luật đã đem xe về huyện Nông Cống tiêu thụ lấy tiền ăn chơi.

Hiện Công an huyện Như Thanh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Mạnh Cường