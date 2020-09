Thuê phòng trọ để tổ chức sử dụng ma túy

Công an huyện Quan Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối tượng Lò Quang Huy (SN 2001), trú tại khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá để điều tra làm rõ về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Đang tổ chức sử dụng ma túy thì các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, sau một thời gian nắm tình hình, vào lúc 00 giờ 05 phút ngày 1-9, Công an huyện Quan Hóa và Công an thị trấn Hồi Xuân đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ H.T (có địa chỉ tại khu 4, thị trấn Hồi Xuân). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Lò Quang Huy cùng 2 đối tượng khác đang trong một phòng trọ có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 2 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, thì cả 3 đối tượng này đều dương tính với ma túy.

Đối tượng Lò Quang Huy và tang vật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Để dễ bề sử dụng ma túy và trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Lò Quang Huy đã mua 5 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến) và rủ thêm 2 đối tượng khác đến nhà trọ H.T để cùng nhau sử dụng. Hành vi của các đối tượng này đã bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Đình Hợp