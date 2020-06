Thanh Hóa xử phạt 48.712 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt 48.712 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, nộp kho bạc Nhà nước hơn 86,228 tỷ đồng.

Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Đông Sơn tuần tra,kiểm soát, xử lý người điều khiển xe mô tô vi phạm trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2020, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, sửa chữa nâng cấp; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý. Công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT được đẩy mạnh. Hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được các lực lượng chức năng tăng cường; nhất là kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hoạt động đường thủy, trọng tâm là việc vận chuyển khách ngang sông bảo đảm an toàn. Ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân và trách nhiệm của người thực thi công vụ được nâng cao. Ban ATGT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt và chỉ đạo bảo đảm ATGT đối với phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 48.712 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, nộp kho bạc Nhà nước hơn 86,228 tỷ đồng, tăng 50,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cũng trong thời gian trên, trên địa bàn tỉnh xảy ra 234 vụ tai nạn giao thông, giảm 14,6% so với cùng kỳ; làm chết 75 người, giảm 23,4%; làm bị thương 202 người, giảm 18,5%.

Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36 03D Thanh Hóa.

Thời gian tới, BAN ATGT tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT, nhất là trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm theo nội dung Đề án của UBND tỉnh về “Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020”. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Tăng cường quản lý bảo đảm ATGT của các công trình giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông, kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện.

Xuân Cường