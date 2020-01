Thanh Hoá: Phạm pháp hình sự trong 6 ngày nghỉ tết giảm 26,7% so với cùng kỳ

Trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được đảm bảo ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm; hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không để xảy ra trọng án.

Công an Thanh Hóa triển khai phương án đảm bảo ANTT tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: P.V

Tính từ ngày 23 đến 28/1 (tức ngày 29 tháng chạp đến mùng 4 tết) toàn tỉnh xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự, giảm 26,7% so với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Có được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân, lực lượng công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt. Chỉ tính riêng trong dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020, Công an đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết và công văn chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT. Trong đó, công an tỉnh đã xây dựng và triển khai 8 Mệnh lệnh, Phương án và Kế hoạch chuyên đề về mở đợt cao điểm bảo đảm ANTT, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT, TTCC, phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đặc biệt, từ ngày 20/1 đến ngày 25/1/2020 (tức từ ngày 26 tháng chạp đến ngày mùng 1 tết), Giám đốc Công an tỉnh đã huy động gần 4 nghìn CBCS các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn và các tổ ANXH, tổ Bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo ANTT, chủ động phát hiện và giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra tại cơ sở.

Riêng trong đêm giao thừa, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai phương án giám sát, chốt chặn và tuần tra bảo đảm ANTT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng pháp trái phép, vi phạm luật ATGT phục vụ nhân dân du xuân đón tết an toàn.

Giám đốc công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác do đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc làm trưởng đoàn cùng 8 tổ giám sát trực tiếp xuống địa bàn cơ sở để kiểm tra đôn đốc, giám sát tình hình đảm bảo ANTT trong dịp tết. Riêng các lực lượng trực tiếp chiến đấu như Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát Hình sự, ma túy, kinh tế... đã tăng cường công tác thường trực, tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra nhân dân 24/24h sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT.

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nên tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trước, trong và sau tết luôn được đảm bảo ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, hoạt động của bọn tội phạm được kiềm chế. Toàn tỉnh xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự, giảm 26,7% so với cùng kỳ tết Nguyên đán 2019. Trong đó, các lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ 10/11 vụ, đạt tỷ lệ 90,9%.

Cùng với công tác đảm bảo ANTT, trong dịp tết nguyên đán 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100% lực lượng Cảnh sát điều tra, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, co động và Công an huyện, thị xã, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Trong 6 ngày nghỉ Tết lực lượng CSGT công an tỉnh đã lập biên bản, xử lý 591 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 699 triệu đồng, trong đó có 98 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 299 triệu đồng.

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo tốt ANTT phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn.

Mai Hà