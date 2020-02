Thanh Hóa kiểm tra, xử lý 2.806 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 2.806 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sáng 1-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch số 326 của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng Cảnh sát giao thông và 27/27 đơn vị Công an cấp huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đợt cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường lực lượng, phương tiện, liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát và cắm chốt tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, 100% cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác thường trực và ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, kết hợp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong 15 ngày, từ ngày 16-1-2020 đến ngày 30-1-2020, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, bị thương 7 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 2.806 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, (trong đó: ô tô 240 trường hợp, mô tô 2.559 trường hợp, phương tiện khác 7 trường hợp); phạt tiền nộp kho bạc 4.675.440.000 đồng; tạm giữ 769 phương tiện (bao gồm 45 ôtô, 748 môtô, 3 phương tiện khác); tước GPLX 358 trường hợp. Đã kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn 510 trường hợp, phạt tiền 2.142.500.000đồng, tạm giữ 510 phương tiện, tước GPLX 471 trường hợp.

Lê Phượng