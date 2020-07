Tập huấn công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Chiều 10-7, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) cho lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và đơn vị trực thuộc.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh truyền đạt nội dung

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Khương Duy Oanh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm ma túy, tín dụng đen, mại dâm, mua bán người…; nhận biết một số loại ma túy; đặc điểm của người nghiện ma túy và sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; các loại ma túy mới xuất hiện, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, mua bán người, tín dụng đen…và các biện pháp phòng, chống cho bản thân và gia đình

Các đại biểu tiếp thu nội dung tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Hội Phụ nữ về tình hình tội phạm, kiến thức, kỹ năng nhận diện để phòng, chống tội phạm, TNXH; có tư tưởng, lập trường vững vàng trước những cám dỗ để tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và người thân phòng tránh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là hoạt động trong chương trình phối hợp với ngành Công an thực hiện nghị quyết liên tịch số 01 về giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH, thực hiện tiểu đề án truyền thông phòng chống mua bán người tại cộng đồng.

Bùi Hoan