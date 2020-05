Tàng trữ súng đạn trái phép bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT – Công an Thanh Hóa đã phát hiện 1 đối tượng tàng trữ súng cùng 100 viên đạn chì không có giấy tờ hợp lệ.

Khẩu súng được lực lượng CSGT - Công an Thanh Hóa phát hiện

Vào khoảng 8h15, ngày 14-5, tại km 369+800, Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-127.38 (do Nguyễn Doãn Cường, sinh năm 1993, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An điều khiển), lưu thông theo hướng Nam - Bắc, có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua quá trình kiểm tra hành chính, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện trong xe có một khẩu súng có trọng lượng 12 kg cùng hộp đạn gồm 100 viên đạn chì. Tài xế Nguyễn Doãn Cường khai nhận, đặt mua khẩu súng này qua mạng internet từ nước ngoài về với giá 6.000.000 đồng. Cường cho biết, mục đích mua súng là để về đi bắn chim.

Do tài xế Cường không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, việc tàng trữ súng là trái phép nên tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ khẩu súng cùng 100 viên đạn chì, đồng thời tiến hành xử lý vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Mạnh Cường