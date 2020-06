Tăng cường quản lý hành lang ATGT trên các tuyến giao thông

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến giao thông.

Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh từ bước lập, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng, đảm bảo đồng bộ hạ tầng liên quan đến ATGT.

Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống dọc theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh tự giác thực hiện quy định pháp luật về trật tự, ATGT, văn minh đô thị, không vi phạm quy định về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; tổ chức, bố trí các khu vực kinh doanh buôn bán, họp chợ... đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân kinh doanh và mua bán, không làm phát sinh nguy cơ lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT; tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, duy trì nề nếp trật tự lâu dài.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền nếu để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự đô thị, an toàn giao thông tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 1-7-2019 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

