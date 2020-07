Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến đường giao thông

Để chấn chỉnh tình trạng các xe quá tải trọng hoạt động của trên các tuyến đường, đảm bảo môi trường và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến đường giao thông.

Lực lượng CSGT Trạm CSGT Quảng Xương kiểm tra xe quá tải trọng.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các xe chở quá tải, quá khổ trên các tuyến đường bộ, nhất là trên các tuyến đường gần các mỏ vật liệu. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tập trung kiểm tra, kiểm soát tải trọng ngay tại chân hàng, đầu mối bốc xếp hàng hóa; sử dụng có hiệu quả hệ thống cân xách tay và trạm kiểm tra tải trọng lưu động. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải cần xây dựng kế hoạch phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông trong việc xử lý vi phạm phương tiện vận tải chở quá tải trọng cho phép để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm; tránh để trống địa bàn, nhất là các tuyến có nhiều phương tiện vận tải lưu thông.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị quản lý các tuyến đê có giải pháp quản lý hoạt động các tuyến đê kết hợp giao thông đảm bảo đúng quy định của Luật Đê điều; Chủ động đề nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải để cử các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường quản lý, xử lý vi phạm tải trọng phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đê.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện cam kết không vận chuyển quá tải của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác mỏ vật liệu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng công an huyện, công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định; thường xuyên giám sát quá trình khai thác mỏ vật liệu của các doanh nghiệp.

BĐT