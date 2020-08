Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt đi qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho người tham gia giao thông; tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, quy tắc giao thông khi đi ngang qua các giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ vào nội dung đào tạo cấp giấy phép lái xe. Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 2-6-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua tăng cường tổ chức cảnh giới các lối đi tự mở trên địa bàn, nhất là lối đi tự mở có chiều rộng trên 3m.

BĐT