Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp

Những năm qua, Thanh Hóa được xem là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Có được kết quả đó, bên cạnh việc đưa ra các cơ chế, chính sách ưu đãi, các cấp, các ngành của tỉnh đã tích cực vào cuộc, đảm bảo ổn định an ninh trật tự (ANTT) tại các khu, cụm công nghiệp, giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn các khu, cụm công nghiệp của tỉnh đã xảy ra một số vấn đề phức tạp. Do quá trình thực hiện chủ trương thu hồi ruộng đất phục vụ triển khai các dự án kinh tế - xã hội đã phát sinh một số vụ khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tại các khu, cụm công nghiệp có thời điểm diễn ra khá phức tạp. Ðáng chú ý, một số nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động bảo kê, chèn ép các doanh nghiệp; các vụ việc cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, đánh người gây thương tích do mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân và với thanh niên các xã, thị trấn vùng giáp ranh với các khu, cụm công nghiệp có chiều hướng gia tăng. Tệ nạn ma túy, cờ bạc, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết.

Cùng với đó, việc một lượng lớn người lao động trong và ngoài tỉnh tập trung về địa bàn các khu, cụm công nghiệp kéo theo sự phát triển mạnh của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, hiệu cầm đồ... gây khó khăn cho công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các ngành chức năng. Công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; hệ thống xử lý chất thải, nước thải, tiếng ồn chưa được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư đúng mức, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của công nhân và Nhân dân quanh khu vực.

Xuất phát từ tình hình nêu trên, với phương châm giữ vững ANTT để phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tìm hiểu thông tin về các nhà đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh trong việc lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, tư cách pháp nhân vào địa bàn. Đây là một trong những yếu tố then chốt bởi năng lực tài chính của công ty là một trong những cơ sở quan trọng hàng đầu để đảm bảo đời sống của công nhân. Đồng thời, chủ động nắm tình hình chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp, nhất là vào các thời điểm dịp lễ, tết, điều chỉnh lương hằng năm; lắng nghe ý kiến từ các bộ phận: hành chính - nhân sự, công đoàn, đại diện người lao động của các công ty để nắm đủ, nắm chắc các thông tin liên quan đến tư tưởng của công nhân. Từ đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu tư tưởng có khả năng phát sinh phức tạp để phối hợp với các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, ổn định tình hình, không để công nhân bức xúc kéo dài. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội ở các khu, cụm công nghiệp, góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Mặt khác, thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hàng nghìn cán bộ, công nhân các doanh nghiệp, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động về các quy định của pháp luật nói chung và quy định về đình công, lãn công nói riêng. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT; trong đó hiện có nhiều mô hình đã và đang phát huy hiệu quả như: Mô hình “Doanh nhân với ANTT” ở huyện Nga Sơn; “Tổ công nhân tự quản” ở Khu Kinh tế Nghi Sơn; “Tổ an ninh tự quản” của công đoàn Công ty TNHH Annora Việt Nam; mô hình “Tổ an ninh công nhân” tại Khu Công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa... Với các biện pháp chủ động và đồng bộ, trong những năm gần đây, tình hình ANTT tại các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh sẽ thường xuyên nắm tình hình ANTT tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kịp thời tham mưu, giải quyết các tình huống, vấn đề phức tạp về ANTT, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương. Thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và lực lượng công an cơ sở để nắm bắt tình hình các vụ việc, hiện tượng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp.

Bài và ảnh: Quốc Hương