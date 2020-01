Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Bá Thước

Những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn huyện Bá Thước đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Một buổi tuyên truyền, PBGDPL của công chức tư pháp xã Lương Nội.

Trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, huyện đã tập trung phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, như: Luật Hộ tịch, Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật mới ban hành... Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ hòa giải cơ sở; thực hiện tốt công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Là một trong những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, đồng chí Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng, cho biết: Hằng năm, thị trấn đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tới các khu phố, thôn về các chủ trương, chính sách mà tỉnh, huyện và thị trấn đang chuẩn bị triển khai, trong đó tập trung tuyên truyền vào các luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... các nghị định mới của chính phủ. Năm 2019, thị trấn đã tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền với hơn 841 lượt người tham gia, 17 buổi tuyên truyền qua đài truyền thanh thị trấn. Tủ sách pháp luật của thị trấn, khu phố và ở các trường học với 80 đầu sách luôn là địa chỉ tin cậy của người dân đến tìm hiểu các văn bản pháp luật. Hiện, 23 tổ hòa giải ở các thôn với 183 hòa giải viên am hiểu kiến thức pháp luật, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác hòa giải, đã hòa giải thành được rất nhiều vụ việc. Tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc phát sinh trong những năm gần đây tăng cao, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Ngoài thị trấn Cành Nàng, các xã: Thiết Ống, Ái Thượng, Hạ Trung, Điền Hạ, Điền Lư, Lương Ngoại, Thành Sơn.... cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL với nội dung, hình thức phong phú. Các địa phương này đã phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thanh cơ sở, hoạt động hòa giải, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... để tuyên truyền, PBGDPL tới nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thùy, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bá Thước, cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và người dân trong huyện, hằng năm UBND huyện Bá Thước đã xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, chú ý củng cố, kiện toàn lại hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật. Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện có 24 thành viên, 24 báo cáo viên pháp luật, 307 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 205 tổ hòa giải với 1.276 hòa giải viên. Năm 2019, phòng tư pháp đã xây dựng, kế hoạch và tổ chức triển khai các văn bản luật, các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực thi hành trong năm 2019 và các văn bản hiện hành có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân được 197 cuộc, với 21.249 lượt người tham dự và phát trên đài truyền thanh được 386 lượt. Ngoài ra, phòng cũng đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí cho 18/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số người tham gia là 1.560 người. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đều xây dựng tủ sách pháp luật, mỗi tủ có từ 150 – 200 đầu sách pháp luật trở lên, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Cùng với đó, việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được UBND huyện quan tâm. Toàn huyện hiện có 19/21 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân trong huyện được nâng lên, thể hiện trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, khai báo tạm trú, tạm vắng, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Bá Thước tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm cho các thành viên, bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thực hiện các đề án tuyên truyền pháp luật giai đoạn 2016-2021, trong đó tập trung triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở...

Bài và ảnh: Tiến Đông