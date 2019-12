Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Đông Sơn tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trên địa bàn.

Thực hiện Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 9-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 16944/UBND-CN ngày 11- 12-2019 về bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020; Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đề nghị các ngành thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng kế hoạch cao điểm tuần tra , kiểm soát và xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trước trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020.

Tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 19-10-2017 của UBND tỉnh về Đề án “Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020”. Các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; chú trọng xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Xe ô tô chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ cho phép, đi sai phần đường, làn đường, đậu đỗ không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy... Đồng thời, có phương án phòng ngừa, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép; kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện tham gia giao thông vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải, quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng. Kiểm tra ngăn chặn các phương tiện vận chuyển trái phép, như: Pháo, chất cháy nổ, hàng hóa trong danh mục cấm...

Bố trí lực lượng để phối hợp kiểm soát chặt chẽ phương tiện thủy, người điều khiển phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến biển, sông, hồ. Bảo đảm lực lượng ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm; các khu vực có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao; có phương án tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý; nhất là các tuyến trục chính ra vào khu vực TP Thanh Hóa; các tuyến ra vào nhà ga, sân bay. Các đơn vị chức năng của ngành Giao thông – Vận tải lập kế hoạch cụ thể và phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức tốt công tác vận tải hành khách; cung cấp thông tin và hướng dẫn người dân đi lại an toàn, thuận tiện; sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý các phương tiện vi phạm. Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe, nhà ga huy động tối đa phương tiện bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; chất lượng dịch vụ cho hành khách; tổ chức bán vé thuận tiện, không lợi dụng tăng giá vé trái quy định…

Các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, kiểm tra bảo đảm hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông. Phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt và chính quyền các địa phương có đường sắt đi qua kiểm tra, có biện pháp bảo đảm ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, nhất là các đường ngang dân sinh. Các địa phương có hoạt động đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo đảm ATGT đường thủy tại bến khách ngang sông, các điểm du lịch, lễ hội có hoạt động chở khách bằng đường thủy; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến trái phép, phương tiện hoạt động trái phép, không bảo đảm an toàn, phương tiện không trang bị dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định. Ban ATGT tỉnh đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, đội ngũ lái xe thực hiện tốt quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và trật tự, ATGT; chú trọng tuyên truyền vận động đội ngũ lái xe luôn nêu cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Xuân Hùng