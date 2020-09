Tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh tỉnh về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, từ ngày 15 - 7 đến ngày 14 - 9 - 2020, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Thanh Hóa) đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện.

Đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức chiến thuật tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, tấn công, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Đồng thời tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố để trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình an ninh - trật tự, nhất là hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn phục vụ có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát.

Trong đó tập trung thực hiện trên các tuyến, địa bàn, khu vực thuộc TP Thanh Hóa và các khu vực giáp ranh với các huyện: Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn và TP sầm Sơn. Tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên đi xe mô tô, xe máy có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội thuộc băng, nhóm tội phạm hình sự; các đối tượng đi xe mô tô, xe máy cố ý vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Kết quả là, từ ngày 15 - 7 đến ngày 11 - 9 - 2020 lực lượng Cảnh sát cơ động đã đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 21 vụ, 26 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó phát hiện, bắt quả tang 20 vụ, 25 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, 1 vụ vận động đối tượng có lệnh truy nã về trộm cắp tài sản ra đầu thú.

Quốc Hương