Tạm giam nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại nhà

Công an huyện Quan Hóa đã khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hạnh, Trương Bá Oanh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”; khởi tố, ra Lệnh tạm giam Hà Văn Tú về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng Hạnh, Tú, Oanh bị lực lượng công an bắt giữ.

Thời gian gần đây, người dân khu phố 2, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa phản ánh có một số đối tượng thanh niên thường xuyên tụ tập tại nhà Nguyễn Văn Hạnh (SN 1991), trú tại khu phố 2, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa chơi bời, có biểu hiện sử dụng ma túy gây lo lắng cho nhân dân. Trước tình hình đó, Công an thị trấn Hồi Xuân đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Quan Hóa lập án để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của đối tượng, rạng sáng ngày 30-8, khi phát hiện Hà Văn Tú (SN 1987), trú tại phố Hồi Xuân, thị trấn Hồi Xuân từ nhà Nguyễn Văn Hạnh đi ra, lực lượng Công an đã áp sát và bắt quả tang đối tượng này đang tàng trữ trái phép 2 viên ma túy (hồng phiến).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an huyện Quan Hóa tổ chức lực lượng kiểm tra nhà Nguyễn Văn Hạnh thì phát hiện 3 đối tượng gồm: chủ nhà Nguyễn Văn Hạnh, Trương Bá Oanh (SN 1996) và Ngân Văn Lê (SN 1995), đều trú tại thị trấn Hồi Xuân đang tụ tập sử dụng ma túy. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng lập tức bỏ chạy để thoát thân, nhưng đều bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy; đối tượng Nguyễn Văn Hạnh tự giác giao nộp 2 viên ma túy đang cất giấu trong nhà.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do nghiện ma túy, nên các đối tượng này thường tìm đến nhà Hạnh. Tại đây, Hạnh đưa ma túy và để các đối tượng sử dụng luôn tại nhà. Rạng sáng ngày 30-8, Hạnh, Tú, Oanh và Lê đã cùng nhau sử dụng hết 6 viên ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7-9, Công an huyện Quan Hóa đã khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hạnh, Trương Bá Oanh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”; khởi tố, ra Lệnh tạm giam Hà Văn Tú về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Việc Công an huyện Quan Hóa, Công an thị trấn Hồi Xuân nhanh chóng điều tra, triệt xóa điểm tổ chức sử dụng ma túy tại nhà Nguyễn Văn Hạnh được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Đình Hợp