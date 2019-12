Sớm giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường tránh TP Thanh Hóa

Trên tuyến Quốc lộ 1A – đoạn tránh TP Thanh Hóa, chỉ chưa đầy 3 km, nhưng đoạn đường từ vòng xuyến – nút giao giữa Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa và Đại lộ Nam sông Mã, qua cầu Nguyệt Viên tới địa phận xã Hoằng Minh tồn tại rất nhiều điểm mở dải phân cách bất hợp lý gây mất an toàn giao thông.

Tái diễn tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định trên tuyến đường tránh TP Thanh Hóa đoạn qua phường Đông Hải.

Ngay chân cầu Nguyệt Viên, đoạn thuộc xã Hoằng Quang có vài điểm mở dải phân cách mà chủ yếu là lối vào một số trạm dừng nghỉ, cây xăng. Các điểm mở dải phân cách nói trên cũng là những nơi để các loại xe quay đầu, thậm chí còn bị lợi dụng để đi ngược chiều. Trong khi đó, các loại xe ô tô khi đi qua các lối mở dải phân cách này đều đang trong trạng thái từ trên cầu lao xuống dốc với tốc độ cao. Với mật độ, lưu lượng hàng nghìn xe ô tô lưu thông hàng ngày qua đoạn đường này vì vậy đã xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông. Càng về cuối năm, tình trạng này càng diễn biến phức tạp, các vụ tai nạn xảy ra nhiều hơn.

Một điểm mất an toàn giao thông khác trên các tuyến đường tránh TP Thanh Hóa đó chính là ngã 5 Đình Hương (phường Hàm Rồng). Đây là điểm giao cắt giữa đường Bà Triệu, đường về phường Đông Cương với tuyến đường tránh đi các huyện phía Tây. Do có tuyến đường tránh vì vậy hầu hết các loại xe tải, container, xe khách đi về các huyện phía Tây đều đi qua đây, kể cả các xe chở đất đá, vật liệu xây dựng. Tương tự, một số điểm giao cắt trên tuyến Quốc lộ 1A tại xã Quảng Thịnh, xã Đông Tân cũng xảy ra tình trạng tương tự. Mặc dù các điểm giao cắt quan trọng này đều có tín hiệu đèn giao thông nhưng tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra.

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng của TP Thanh Hóa đã ra quân, kiên quyết xóa bỏ các điểm nóng về tình trạng dừng, đỗ, đón trả khách của các loại xe khách trên tuyến Quốc lộ 1A – tuyến tránh TP Thanh Hóa đoạn qua phường Đông Hải. Nhiều quán cóc trên dải phân cách đã được dẹp bỏ song tình trạng xe khách dừng, đỗ không đúng quy định để đón, trả khách vẫn tái diễn. Mặc dù lực lượng chức năng cũng đã liên tục kiểm tra xử lý nhưng các xe khách chạy các tuyến phía Nam, hay xe từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đi ra phía Bắc vẫn vô tư dừng đỗ khá lâu ngay phía ngoài Siêu thị BigC để đón khách. Kéo theo đó là một loạt quán cóc mọc lên và trở thành bến đỗ cho xe khách và là nơi người dân chờ bắt xe.

Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Xương thuộc Phòng CSGT – Công an tỉnh cho biết, đơn vị này chỉ chịu trách nhiệm công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A đối với tất cả các phương tiện, còn việc bảo đảm an toàn giao thông, xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt thuộc về TP Thanh Hóa. Từ tháng 11-2019 cho tới Tết Nguyên đán Canh Tý (tháng 2-2020), Phòng CSGT, Công an tỉnh sẽ triển khai đợt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường tránh TP Thanh Hóa. Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với TP Thanh Hóa để thực hiện có hiệu quả, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Sở Giao thông – Vận tải những điều chỉnh về hạ tầng giao thông cần thiết trên các tuyến đường tránh, nhằm hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đối với những điểm nóng về tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, Phòng CSGT cùng với TP Thanh Hóa có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, cử cán bộ trực, tại các điểm nóng này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, sớm xóa bỏ các điểm này.

