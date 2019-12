Ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Sáng 14-12, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì lễ ra quân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dự lế ra quân.

Theo kế hoạch, lực lượng công an tỉnh ra quân nhằm nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; không để xảy ra hoạt động kích động biểu tình, phá rối an ninh, hoạt động khủng bố, phá hoại, khiếu kiện, đình cộng, hình thành “điểm nóng”, bảo đảm ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Tấn công trấn áp quyết liệt, xử lý nghiêm minh, tiến tới làm giảm cơ bản các loại tội phạm; không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ diễu hành ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

Các hoạt động điều tra phải được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra oan sai, vi phạm pháp luật. Bảo đảm tốt trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; làm giảm vi phạm và tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe, đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết và đêm giao thừa. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm; triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, buôn bán khoáng sản trái phép…

Sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã diễu hành ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Quốc Hương