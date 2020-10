Quyết liệt tấn công, triệt xóa các “boongke” ma túy

Những năm qua, công tác tuyên truyền và đấu tranh với tệ nạn ma túy, nhất là triệt phá các điểm mua bán trái phép chất ma túy có tính chất “boong ke” ở Thanh Hóa luôn được các cấp, ngành xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, được cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương ủng hộ, đánh giá cao.

Công an huyện Quảng Xương triệt phá điểm “boongke” ma túy tại xã Quảng Giao.

Qua thực tiễn cho thấy, các điểm “boong ke”, mua bán trái phép chất ma túy phức tạp được hình thành phục vụ cho nhu cầu của các đối tượng nghiện, người sử dụng ma túy ngay tại địa bàn và một số địa bàn giáp ranh. Thủ đoạn mua bán của bọn chúng rất tinh vi, xảo quyệt như: tổ chức phân công đối tượng canh gác để phát hiện người lạ; thường xuyên thay đổi phương thức giao ma túy; thuê nhà kiên cố, nuôi chó dữ, lắp chuông báo động, camera quan sát, chỉ bán ma túy cho người mua khi nói đúng mật khẩu qua khe cửa, lỗ hở; giao ma túy một nơi, nhận tiền một nơi; giao nhận ma túy trong khách sạn hoặc trên taxi... Nhất là việc nhiều đối tượng cùng tham gia bán ma túy tại cùng một điểm hình thành ổ nhóm phức tạp, thành phần tham gia thường có mối quan hệ gia đình, họ hàng thân thiết, gây nhiều khó khăn trong công tác bắt quả tang...

Từ thực trạng trên, các lực lượng công an trong tỉnh luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống ma túy. Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm phức tạp về ma túy, vừa làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, vừa triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch công tác, liên tiếp mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; các điểm mua bán trái phép chất ma túy có tính chất “boong ke”.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức gọi răn đe, yêu cầu ký cam kết với các đối tượng có biểu hiện hoạt động vi phạm; tăng cường lực lượng tuần tra canh gác, kịp thời bắt giữ các đối tượng có hành vi sử dụng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đó, góp phần quan trọng vô hiệu hóa, kiềm chế, làm giảm hoạt động của các điểm mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, triệt xóa trên 10 điểm “boong ke”, mua bán ma túy phức tạp. Điển hình ngày 11-8-2020, Công an huyện Thọ Xuân đã “đột kích” từ khu rừng phía sau vào “boong ke” ma túy của Trịnh Văn Phú (ở xã Xuân Bái) và bắt quả tang Phú đang tổ chức cho 2 đối tượng nghiện sử dụng ma túy đá ngay trong phòng khách của ngôi nhà. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 5,2g, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều túi ni lông, dụng cụ để phân chia ma túy đá. Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 12-8, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt thêm 2 đối tượng là: Lê Văn Quang, sinh năm 2002, ở xã Xuân Phú (Thọ Xuân) và Lang Văn Hải, sinh năm 1996, ở xã Luận Khê (Thường Xuân), là 2 đối tượng đã cung cấp ma túy đá cho Trịnh Văn Phú đem về bán lẻ.

Mới đây nhất, Công an huyện Quảng Xương đã phá thành công Chuyên án 620-M, xóa điểm mua bán ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân tại nhà của đối tượng Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1973 ở thôn 7, xã Quảng Giao (Quảng Xương). Đây là một “boong ke” ma túy phức tạp, tồn tại trong khu dân cư một thời gian dài. Bản thân Nguyễn Văn Sơn là đối tượng nguy hiểm, đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi như sử dụng các con nghiện cảnh giới, chỉ giao hàng cho các đối tượng nghiện quen biết qua một lỗ cửa nhỏ ở cổng, xung quanh nhà cho xây dựng “boong ke”, hệ thống tường rào, dây thép gai kiên cố, lắp đặt camera, nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra thì các đối tượng canh gác sẽ thông báo vào trong nhà để tiêu hủy, tẩu tán tang vật nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Để kiềm chế, tiến tới đẩy lùi được đại họa ma túy, thời gian tới, các lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của các cấp về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Xác định công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, cần tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trong đó việc đấu tranh, triệt xóa các điểm “boongke”, mua bán phức tạp trên địa bàn là biện pháp căn bản, tận gốc, không để tội phạm ma túy hoạt động gây bức xúc trong Nhân dân. Phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong đấu tranh với tội phạm ma túy; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết những vụ án, chuyên án lớn để rút kinh nghiệm, có giải pháp chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.

Bài và ảnh: Quốc Hương