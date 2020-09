Phường Quảng Cư làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân về Luật Biển Việt Nam, những nội dung cơ bản về chủ quyền biển, đảo, vùng đánh cá chung Vĩnh Bắc bộ; Hiệp định, luật pháp quốc tế về biển; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo.

Các phương tiện tàu thuyền của ngư dân thôn Hồng Thắng, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn tập kết sau khi khai thác hải sản trên biển.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Cư cho biết: Trên địa bàn phường Quảng Cư hiện có hơn 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu tham gia sản xuất, khai thác và chế biến hải sản. Trong những năm qua, nhằm nâng cao ý thức của ngư dân về thực hiện pháp luật của Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể phường Quảng Cư đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo như: Thực hiện tốt Luật Biển Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị định, thông tư có liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển;... Đảng ủy, UBND phường đã trực tiếp tuyên truyền các nội dung liên quan đến tình hình biển đảo thông qua các hội nghị học tập, triển khai, quán triệt nghị quyết về biển đảo với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền nội dung trên thông qua các hội nghị chuyên đề, các kỳ sinh hoạt Đảng. Để nâng cao công tác tuyên truyền, đảng ủy, UBND phường đã lồng ghép nội dung báo cáo chuyên đề về biển, đảo trong hội nghị của đảng bộ, của UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội được tổ chức hàng quý. Đồng thời giao cho bộ phận văn hóa phường tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường về Luật Biên giới quốc gia; Nghị định 161/2003/NĐ-CP ngày 18-12-2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển; Hiệp định phân Vịnh Bắc bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Song song với công tác tuyên truyền, Đảng ủy phường Quảng Cư đã chỉ đạo UBND phường tổ chức thành lập các tổ đội khai thác hải sản chuyển hình thức đơn lẻ, thành những tổ đội hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất và khai thác, đồng thời phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển và hỗ trợ vốn để mua sắm ngư cụ trang thiết bị phục vụ cho sản xuất. Quan trọng hơn các ngư dân có thể hỗ trợ nhau về mặt tinh thần và học hỏi về kỹ thuật khai thác đánh bắt và kết nối thông tin liên lạc được thông suốt giữa các tàu cá ở các ngư trường sản xuất trên biển và đất liền, tạo điều kiện bám biển dài ngày. Hiện nay, trên địa bàn phường Quảng Cư có 8 tổ đoàn kết trên biển với 45 phương tiện, 405 lao động, thường xuyên vươn khơi bám biển, vừa khai thác, vừa bảo vệ vùng trời biển đảo theo tinh thần Nghị định 67-CP (nay là Nghị định 213 sửa đổi) của Chính phủ. UBND phường đã ký cam kết với 3 phương tiện tàu cá có công suất máy từ 400CV trở lên với 27 lao động sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa”.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, cấp ủy, chính quyền phường Quảng Cư đã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Sầm Sơn tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các văn bản có liên quan đến các hoạt động ở khu vực biên giới biển. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án đã được các cấp phê duyệt, các kế hoạch nghiệp vụ như: Đề án tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên vùng biển của tỉnh Thanh Hóa; Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo; kế hoạch vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã nâng cao nhận thức cho ngư dân hiểu biết về biên giới biển và ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó đấu tranh với các hành động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Ngư dân ở địa phương không vi phạm về khai thác ở vùng biển quốc tế, tích cực vươn khơi bám biển, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh