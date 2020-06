Phòng chống trộm cắp trên địa bàn nông thôn

Thời gian qua, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các vùng nông thôn diễn ra khá phức tạp. Trong đó chủ yếu là trộm cắp xe máy, đột nhập, trộm cắp tài sản trong công sở, trường học; cậy phá tủ nhà dân để trộm cắp tiền, vàng, tài sản.

Công an huyện Thiệu Hóa xét hỏi đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Thủ đoạn của bọn chúng thường là tìm những gia đình có điều kiện về kinh tế, ban ngày đi làm vắng nhà, đối tượng sẽ dùng công cụ mang theo phá khóa cửa, đột nhập. Hoặc lợi dụng ban đêm, đặc biệt là vào mùa hè, thời tiết nóng bức, các gia đình khi đi ngủ thường không đóng cửa chính hoặc cửa tum, đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản. Các đối tượng cũng thường sử dụng xe máy đi theo các tuyến đường nông thôn, phát hiện người dân đi làm ruộng, để xe máy trên bờ; các gia đình để xe máy trong sân nhưng không khóa cổ, khóa càng, không khóa cổng, không có người trông coi để trộm cắp xe. Lợi dụng ban đêm, lực lượng bảo vệ mỏng, kẻ gian phá cửa đột nhập vào cơ quan, trường học trộm cắp tài sản; phá cửa đột nhập vào đền, chùa trộm cắp đồ thờ, cúng. Một số đối tượng sử dụng xe mô tô dùng kích điện, tròng để trộm chó, mèo... gây bức xúc trong Nhân dân. Về đối tượng phạm tội, phần lớn ở độ tuổi thanh, thiếu niên, không nghề nghiệp, có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, game, trong đó có cả đối tượng ở địa phương và ngoài địa phương, hoạt động mang tính chuyên nghiệp cao.

Trước tình hình trên, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm; nhận biết và cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản cũng như các biện pháp phòng ngừa để chủ động quản lý và bảo vệ phương tiện, tài sản của mình.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã thường xuyên tăng cường xuống cơ sở gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình tại các tổ an ninh xã hội, tổ bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp, nơi tội phạm trộm cắp thường lợi dụng sơ hở để hoạt động trong việc tăng cường các biện pháp củng cố hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo vệ cơ quan, đơn vị, như: bổ sung lắp đặt hệ thống camera an ninh, thiết bị báo động, gia cố cửa ra vào; củng cố lực lượng bảo vệ, kiểm soát việc ra vào trụ sở cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác tuần tra Nhân dân kết hợp với tuần tra vũ trang, nhất là vào ban đêm để phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản.

Riêng lực lượng công an đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ chuyên sâu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp có hiệu quả đối với tội phạm trộm cắp. Tập trung điều tra xử lý nhanh các vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra, trong đó đấu tranh quyết liệt với các băng, ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Phối hợp với viện kiểm sát, tòa án sớm đưa ra xét xử các vụ án điểm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án trộm cắp để tuyên truyền, giáo dục pháp luật và răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an đã điều tra làm rõ hàng trăm vụ trộm cắp tài sản tại khu vực nông thôn. Trong đó, đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, được quần chúng Nhân dân và các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Điển hình như: Công an huyện Thiệu Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1990, ở xã Thiệu Long là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện, trường học. Công an huyện Hậu Lộc cũng vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Duy, sinh năm 1998, ở thị trấn Hậu Lộc về hành vi trộm cắp tài sản. Đây chính là thủ phạm đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2020. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, khoảng 18h ngày 30-4, Hoàng Ngọc Duy đã đột nhập vào Nhà máy nước sạch Hậu Lộc trộm cắp 2 ống khớp nối bằng sắt và 1 cuộn dây điện màu vàng. Tiếp đó, trưa ngày 1-5, Hoàng Ngọc Duy đã đột nhập vào Trường THCS thị trấn Hậu Lộc trộm cắp một chiếc loa thùng màu đen nhãn hiệu DELUXE. Sau khi trộm cắp tài sản, đối tượng đã đem đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, trước đó Hoàng Ngọc Duy đã bị Công an thị trấn Hậu Lộc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản nhưng vẫn tái phạm...

Để phòng chống có hiệu quả đối với tình trạng trộm cắp tài sản ở địa bàn nông thôn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ tài sản, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cần có những biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình như: Khi ra ngoài phải khóa cửa nhà cẩn thận, xây dựng cổng rào kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát, đặc biệt là không để những loại tài sản có giá trị như mô tô, điện thoại di động, tiền vàng ở những vị trí đối tượng dễ trông thấy... Chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở cần xác định đúng vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung, trộm cắp tài sản ở địa bàn nông thôn nói riêng. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố và xây dựng các mô hình “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ” về an ninh trật tự, qua đó nhằm giải quyết cơ bản tình trạng trộm cắp tài sản ở địa bàn nông thôn.

Bài và ảnh: Quốc Hương