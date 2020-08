Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an Thanh Hóa: Ra quân xử lý quyết liệt các “quái xế”

Thời gian qua, trên địa bàn TP Thanh Hóa và các khu vực phụ cận, xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô cố ý vi phạm trật tự ATGT như: Lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở quá số người quy định, xe không gắn biển kiểm soát... thậm chí một số đối tượng điều khiển phương tiện còn cố tình chống đối, cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhiều phương tiện các đối tượng sử dụng bị tháo biển số để đối phó với lực lượng chức năng

Thực hiện Kế hoạch số 819/KH - PK02 về “Phòng, chống các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; chống đối, cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát” được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, Phòng Cảnh sát cơ động đã khảo sát, rà soát, nắm phương thức hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên có hành vi cố tình vi phạm luật ATGT trên các tuyến, địa bàn. Từ đó phân công, bố trí lực lượng triển khai các phương án vây bắt với phương châm vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân, người tham gia giao thông và cả đối tượng.

Tối 23-8-2020, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ đồng loạt ra quân bắt, xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ ra quân, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 21 thanh niên với 15 phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia, chống đối, cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ, thu giữ 3 con dao có gắn ống tuýp nước dài.

Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai phương án bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đây đều là những thanh niên ham chơi, đua đòi, thường xuyên tụ tập thành từng nhóm điều khiển mô tô, xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định... Để đối phó với các lực lượng thực thi nhiệm vụ, các đối tượng thường tháo biển số xe hoặc dùng các vật dụng khác che biển số. Nhiều đối tượng còn mang theo cả hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, bình xịt hơi cay... sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt. Khi bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, các đối tượng này đã cố tình chống đối, không chấp hành hiệu lệnh, thậm chí tăng ga lao thẳng xe vào các tổ công tác làm 2 xe máy của lực lượng chức năng bị hư hỏng.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Cơ động sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; chống đối, cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ góp phần giữ gìn ANTT và đảm bảo trật tự ATGT cho nhân dân.

Đình Hợp