(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch số 326/KH-CAT-PV01 ngày 15-11-2019 của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, từ ngày 15-11-2019 đến ngày 3-1-2020, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 16 vụ, 20 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát Cơ động bắt 16 vụ, 20 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Thực hiện kế hoạch số 326/KH-CAT-PV01 ngày 15-11-2019 của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, từ ngày 15-11-2019 đến ngày 3-1-2020, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 16 vụ, 20 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ.

Cụ thể, tối 6-12-2019, trong khi đang tuần tra vũ trang trên địa bàn phường Trường Thi (TP Thanh Hóa), tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động đã phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Phúc Đức, sinh năm 1994 ở phường Trường Thi đang tàng trữ 1 gói ma túy (heroin). Tang vật bị thu giữ.

Tiếp đó, tối 16-12-2019 tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Luân, sinh năm 1987 ở phường Lam Sơn đang tàng trữ 1 gói hêroin.

Gần đây nhất, khi tổ tuần tra Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa), phát hiện Nguyễn Trọng Hoàng, sinh năm 1994 và Trương Tiến Thao, sinh năm 1988, đều ở phường Quảng Thành điều khiển xe mô tô mang biển kiểm sát 36B7-38172 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qúa trình kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện ngay dưới chân ngồi sau xe có 1 túi nilon, kích thước khoảng 1,5x 1,5 cm, bên trong chứa các tinh thể màu trằng, dạng đá (ma túy đá).

Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ.

Hiện các vụ việc đã được bàn giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quốc Hương

