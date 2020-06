Phát hiện, bắt giữ nhiều vụ án ma túy, giữ bình yên cho Nhân dân

Thời gian qua, trên địa bàn các huyện phía Tây của tỉnh, lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ, huy động cán bộ, chiến sĩ tích cực bám, nắm tình hình cơ sở nhằm đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ bình yên cho người dân nơi miền biên viễn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân vùng biên giới.

Một trong những vụ án được các lực lượng chức năng phối hợp triệt phá hiệu quả, đó là vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 14-2-2020, tại bản Suối Lóng, xã Tam Chung (Mường Lát), Đồn Biên phòng Tam Chung phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang đối tượng Vang A Dơ, sinh năm 1967, ở bản Sài Khao, xã Mường Lý đang buôn bán, vận chuyển trái phép 1.600 viên ma túy tổng hợp; 150 gam heroin dạng nén và 10 gam thuốc phiện. Đối tượng Dơ khai nhận đã vượt biên qua khu vực cột mốc 272 sang bản Pưng, huyện Sốp Bâu (Lào) mua số ma túy trên với số tiền 72 triệu đồng và mang về Việt Nam để tiêu thụ.

Tương tự, vào lúc 22 giờ, ngày 12-2-2020, tại khu vực bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn (Mường Lát), Đồn Biên phòng Pù Nhi cũng đã bắt giữ đối tượng Hơ Thị Chía, sinh năm 1985, ở bản Cặt, xã Nhi Sơn đang tàng trữ trái phép 30 viên ma túy tổng hợp và khoảng 3 gam heroin.

Hay đối tượng Sung Văn Di, trú tại bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy (Quan Sơn) bị lực lượng chức năng bắt, thu giữ 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động. Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Di khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới, vào khoảng 11 giờ 5 phút, ngày 19-4-2020, Công an huyện Bá Thước đã bắt quả tang đối tượng Vi Văn Pàng, sinh năm 1986, bản Qua, xã Quang Chiểu (Mường Lát) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khi đến Km71+450 Quốc lộ 217 (thuộc địa bàn thôn Cha, xã Thiết Kế (huyện Bá Thước), Công an huyện Bá Thước đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện Vi Văn Pàng đang tàng trữ trái phép 5.963 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp)...

Với hàng loạt các vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm về ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ chỉ trong một thời gian ngắn đã cho thấy sự nỗ lực vào cuộc cũng như tinh thần kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm của lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Qua đó, góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện miền núi phía Tây của tỉnh.

Bài và ảnh: G.B