Những người góp công "chuyển hóa" địa bàn

Nằm cách trung tâm huyện Thọ Xuân khoảng chừng 10km về phía Tây Bắc, xã Xuân Thiên có diện tích tự nhiên khoảng hơn 800 ha với gần 2500 hộ, hơn 7800 nhân khẩu. Đây là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng và cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Là địa bàn giáp ranh nên Xuân Thiên cũng là một trong những xã tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT...

Công an xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa về bố trí công an chính qui đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Ngay trong tháng 11 năm 2019, công an xã Xuân Thiên đã được bố trí 4 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã bao gồm một đồng chí Trưởng công an xã, một đồng chí phó Trưởng công an xã và 2 công an viên.

Đại úy Lê Ngọc Hưng, Trưởng Công an xã Xuân Thiên - một trong những cán bộ có nhiều năm gán bó với công tác ở cơ sở nên ngay sau khi được nhận nhiệm vụ công tác mới, anh đã nhanh chóng bắt tay vào ổn định mô hình tổ chức, động viên tư tưởng CBCS, phân công bám địa bàn, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT. Đại úy lê Ngọc Hưng cho biết: Trong bất kỳ một địa bàn nào cũng luôn tiềm ẩn phức tạp về ANTT, nhưng chúng tôi xác định được rằng khi niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đặt vào chúng tôi và chúng tôi giải quyết tốt các vấn đề ANTT ấy thì uy tín của chúng tôi càng được nâng cao. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mặc dù điều kiện sinh hoạt, ăn ở, nơi làm việc còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Ban chỉ huy Công an xã Xuân Thiên đã tập trung nắm người, nắm hộ, trực tiếp xuống địa bàn cơ sở vừa lắng nghe ý kiến nhân dân, vừa thăm hỏi, năm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Đại úy Lê Ngọc Hưng cho biết thêm: Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là hoạt động thiết thực. Thông qua diễn đàn đã giúp cho lực lượng công an xã lắng nghe tâm tư, tình cảm và phản ánh tình hình ANTT của người dân địa phương. Đồng thời, giúp lực lượng công an phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Điển hình như, thông qua ý kiến phản ánh của nhân dân, Công an xã Xuân thiên đã bố trí lực lượng, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1968 ở thông Quảng Ích, xã Xuân Thiên đang mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng cộm cán trên địa bàn xã, lợi dụng việc bị mắc bệnh hiểm nghèo, Hải đã thường xuyên mua ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn xã, gây bức xúc cho nhân dân.

Việc Công an xã Xuân Thiên triệt xóa được điểm mua bán ma túy phức tạp này đã được nhân dân rất đồng tình, tin tưởng và đánh giá cao. Ông Lê Ngọc Hoan, một cán bộ hưu trí ở xã Xuân Thiên cho biết: Từ khi có Công an chính qui của huyện Thọ Xuân về làm Công an xã Xuân Thiên chúng tôi thấy rằng các anh đã thực sự gần dân, đi sâu, đi sát, có điểm nào nóng, phức tạp các anh đã kịp thời giải quyết thấu ình đạt lý. Người dân Xuân Thiên chúng tôi rất phấn khởi.

Cùng với việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Xuân Thiên còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, được bố trí tại những nơi phức tạp về ANTT tại các ngã ba, ngã tư và các tuyến giao thông chính. Ông Nguyễn Xuân Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết: Công an xã Xuân Thiên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lắp đặt hệ thống camera này nên đã bao quát được toàn bộ tình hình ANTT trên địa bàn. Mặt khác, lực lượng Công an xã đã luân phiên bố trí cán bộ phối hợp với các tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố, tổ ANXH tăng cường công tác tuần tra nhân dân phòng ngừa tội phạm.

Từ một xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, giờ đây Xuân Thiên đang chuyển mình, từng bước “chuyển hóa” thành địa bàn vững vàng về ANTT. Trong thành công đó có công sức không nhỏ của những đồng chí Công an chính qui về đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Thái Thanh