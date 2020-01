Những người giữ bình yên cho mùa xuân

Trái ngược với không khí náo nhiệt, hân hoan đón mừng xuân mới Canh Tý - 2020 của nhà nhà, người người, phòng làm việc các đội nghiệp vụ Công an TP Thanh Hóa khá vắng vẻ. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Trung tá Hoàng Văn Sơn, đội trưởng đội tham mưu tổng hợp cho biết: Những ngày này, anh em cán bộ, chiến sĩ đã tỏa xuống các địa bàn từ sáng sớm, mỗi người một công việc; đơn vị chỉ còn lại một số anh em trực tiếp nhận thông tin tội phạm và ứng phó khi có tình huống đột xuất.

Lực lượng công an ra quân diễu hành đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Canh Tý – 2020.

TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị - kinh tế của tỉnh, đồng thời là điểm thu hút đông người về vui xuân, đón tết, nhất là đêm giao thừa. Ngay từ những ngày cận tết, Công an TP Thanh Hóa đã điều động 100% quân số tổ chức tuần tra vũ trang công khai và mật phục, sẵn sàng xử lý nếu có sự vụ xảy ra.

Chúng tôi đến thăm Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đúng vào lúc đơn vị đang hội ý rút kinh nghiệm sau một ngày đêm làm việc. Đó là nếp sinh hoạt thường xuyên và không thể thiếu ở một đơn vị vũ trang chiến đấu. Đại úy Nguyễn Quốc Quân, tiểu đoàn trưởng tươi cười rót nước mời chúng tôi, anh cho biết: Đơn vị có gần 100 cán bộ, chiến sĩ, đa số là chiến sĩ tuổi đời còn trẻ nên chúng tôi phải sát sao lắm. Với trọng trách bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các “điểm nóng”, trấn áp các vụ gây rối, bạo loạn và chống khủng bố; tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm... nên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động luôn rèn cho mình ý chí và sự dẻo dai, một tinh thần thép, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Không kém phần vất vả là những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT). Những ngày thường, công việc của họ vốn đã căng thẳng, nhưng vào ngày tết, nhiệm vụ lại càng vất vả gấp bội. Tại những nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, vui chơi đêm giao thừa, lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến. Để giao thông thông suốt, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, hơn 2/3 quân số được huy động trực tết. Tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, lực lượng CSGT phối hợp với công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, hướng dẫn người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong đêm giao thừa và kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Phòng CSGT còn bố trí lực lượng tiếp dân, giải quyết dứt điểm mọi việc liên quan đến xử lý, trao trả phương tiện tạm giữ vi phạm; đăng ký phương tiện nhanh, gọn, không để trường hợp nào tồn đọng đến sau tết. Trung tá Nguyễn Văn Hải, cán bộ đội CSGT số 2 cho biết: “Thấy mọi người về quê sum họp với gia đình tôi cũng thấy nôn nao nhưng vì nhiệm vụ tôi phải ở lại trực chiến. Ở đây chỉ huy cũng tổ chức cho chúng tôi đón tết đầy đủ nên cảm thấy bớt nhớ nhà. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo thường trực 100%, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ” chiến đấu ngăn chặn và đẩy lùi cái xấu ra khỏi đời sống xã hội... để mùa xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà... luôn là sứ mệnh cao cả của người công an nhân dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương