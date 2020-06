Nhiều vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6-2020, chúng tôi đi qua nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; cơ sở hạ tầng, biển báo hiệu giao thông..., chưa đồng bộ.

Vào giờ cao điểm hàng ngày, người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua huyện Hoằng Hóa tăng cao tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Khảo sát thực tế tại một số tuyến quốc lộ, đường giao thông nông thôn trên địa phận một số huyện, cho thấy, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng. Nhiều điểm họp chợ, nhiều nhà dân dựng rạp đám cưới lấn chiếm lòng, lề đường; học sinh của nhiều trường khi tan học điều khiển xe máy điện dàn hàng ngang đi trên đường; biển báo hiệu giao thông đường bộ thiếu... Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh, công tác tổ chức giao thông trên tuyến còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Hệ thống báo hiệu giao thông chưa đồng bộ, một số điểm mở dải phân cách chưa hợp lý..., ở những nút giao phức tạp về trật tự, ATGT chưa có hệ thống đèn điều khiển giao thông. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT của nhiều người điều khiển phương tiện, nhất là xe mô tô khi tham gia giao thông chưa cao, như: Phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm về tốc độ, đi sai làn đường quy định... Vào sáng sớm, chiều muộn hàng ngày, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A, nhất là ở khu vực thị trấn, thị tứ, khu vực đông dân cư trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, nhiều người điều khiển xe đạp, xe mô tô, xe máy điện, thậm chí có cả xe ô tô đi ngược chiều. Ý thức của một bộ phận người dân sinh sống hai bên đường còn hạn chế, biểu hiện như leo trèo qua dải phân cách. Chính những nguyên nhân trên đã làm cho tình hình trật tự, ATGT trên tuyến Quốc lộ 1A có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và 5 tháng đầu năm 2020, trên tuyến Quốc lộ 1A đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 13 người.

Ngoài ra, chúng tôi tìm hiểu thực tế tại nhiều thôn ở một số xã, thị trấn của các huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn, vào giờ cao điểm của một số ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, cho thấy: Nhiều thanh niên điều khiển xe mô tô, nhất là chiều muộn hàng ngày, lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, vi phạm làn đường..., đây là những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Trong khi đó, trách nhiệm của chính quyền cơ sở chưa được thực hiện đầy đủ; chưa huy động, duy trì lực lượng bảo đảm trật tự, ATGT khu vực nông thôn... Ngoài ra, trong quá trình đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, nhiều tuyến đường không thể mở rộng do vướng mắc nhà ở của Nhân dân, hệ thống điện... và nhiều cây trồng, nhà ở, công trình lấn chiếm hành lang đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đối với những tuyến vừa đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, vừa bảo đảm giao thông, nhưng một số địa phương do lực lượng thi công ít, hoặc thiếu vốn, dẫn đến thi công kéo dài; trong khi đó chưa có biện pháp bảo đảm giao thông nên gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Đại diện Phòng Quản lý giao thông nông thôn, Sở Giao thông – Vận tải cho biết: Một số tuyến đường, nhất là cầu cống xây dựng đã lâu; nhiều tuyến đường xây dựng gần đây, nhưng không được duy tu, bảo dưỡng, đã và đang xuống cấp, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Trong quá trình đầu tư xây dựng cho thấy, tiêu chuẩn kỹ thuật đường giao thông nông thôn chưa đáp ứng được việc gia tăng của các phương tiện giao thông, nhất là các phương tiện tham gia giao thông có tải trọng vượt thiết kế của đường. Ngoài ra, ở nhiều tuyến đường, nhất là khu vực đông dân cư còn xảy ra tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đổ vật liệu xây dựng, họp chợ lấn chiếm lòng đường, làm rạp đám cưới lấn chiếm lòng, lề đường.

Theo thống kê của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, tăng 3,9% so với cùng kỳ; làm chết 61 người, giảm 28%; làm bị thương 59 người, tăng 41%. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông được các lực lượng công an xác định, do vi phạm tốc độ, vi phạm phần đường, thiếu chú ý quan sát... Đối tượng gây tai nạn giao thông do xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới, đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Ban ATGT tỉnh đã và đang chỉ đạo ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đến người dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Tiếp tục đổi mới và đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; chứng chỉ chuyên môn, đăng ký, đăng kiểm. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông – vận tải tiếp tục tăng cường lực lượng, thiết bị nghiệp vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, ATGT; đồng thời, xử lý nghiêm những vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban ATGT cấp huyện, xã; tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn quản lý. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 100/2019/NĐ–CP ngày 30–12–2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh.

Đi đôi với đó, các địa phương, các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt; các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ; kiên quyết không để phát sinh lối đi tự mở trái phép qua đường sắt. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý các lối đi tự mở, lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Vận động các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện mô hình tổ tự quản về bảo đảm trật tự, ATGT. Các chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án giao thông đường bộ trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về “Tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT nông thôn đến năm 2020”; đồng thời, xác định và xử lý các điểm mất an toàn trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, xây dựng mô hình “ Văn hóa giao thông đường thủy” giai đoạn 2016 - 2020.

Bài và ảnh: Xuân Hùng