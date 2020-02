Nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự

Để kiềm chế gia tăng tội phạm, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân, TP Thanh Hóa xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình về an ninh trật tự (ANTT) nói riêng là một trong những giải pháp trọng tâm.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP Thanh Hóa và Hội Cựu chiến binh phường Nam Ngạn thăm hỏi hội viên được giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Đóng vai nòng cốt, Công an thành phố đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng được các mô hình hay, hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Tiếng kẻng an ninh, cộng đồng dân cư vây bắt kẻ gian” ở các phường, xã Nam Ngạn, Tào Xuyên, Quảng Thịnh, Hoằng Đại, Đông Lĩnh, Thiệu Vân; mô hình “Camera an ninh” ở phường Điện Biên và Đông Thọ; mô hình “Tổ tự quản vì bình yên cuộc sống” ở phường Đông Sơn...

Để tạo việc làm cho những người được phục hồi quyền công dân, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng và không tái phạm trở lại, từ năm 2017, “Tổ tự quản vì bình yên cuộc sống” ở phường Đông Sơn được thành lập. Triển khai mô hình, Công an phường Đông Sơn đã phối hợp với hội cựu chiến binh phường, ban cán sự các phố khảo sát, lựa chọn những người được phục hồi quyền công dân tham gia, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức họp, tuyên truyền để các thành viên hiểu mục đích, ý nghĩa, tự giác chấp hành các quy định khi tham gia mô hình. Đặc biệt, để giúp các đối tượng có việc làm, có thu nhập phục vụ cuộc sống của bản thân, 6 thành viên “Tổ tự quản vì bình yên cuộc sống” đã được giúp đỡ vay 160 triệu đồng để phát triển kinh tế, người cao nhất được vay 40 triệu đồng. Sau khi vay vốn, các thành viên đã đầu tư phát triển chăn nuôi, mua máy làm đậu phụ hoặc góp vốn cùng gia đình phát triển kinh doanh. Ông Nguyễn Vũ Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đông Sơn, cho biết: “Hiệu quả từ mô hình khá tích cực. Các thành viên đều tu chí làm ăn, trả lãi và gốc hàng tháng đều đặn, đúng định kỳ. Không chỉ phát triển kinh tế, các thành viên còn tham gia hoạt động bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương về hoạt động của tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý”. Ngoài theo dõi, quản lý, giúp đỡ, Công an phường Đông Sơn còn phối hợp với các phố đẩy mạnh tuyên truyền xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với những người được phục hồi quyền công dân, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng và không phạm tội trở lại; bảo lãnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn phường tham gia hướng nghiệp, dạy nghề, tiếp nhận người được phục hồi quyền công dân vào làm việc. Hiện nay, có 4 đối tượng được giúp đỡ, tạo việc làm trông giữ xe ô tô tại bến xe cầu Cốc, bước đầu tạm ổn định cuộc sống.

Tại phường Nam Ngạn, mô hình “Tiếng kẻng an ninh, cộng đồng dân cư vây bắt kẻ gian” được thực hiện từ tháng 8-2016. Đây là mô hình tự quản về ANTT của tổ chức quần chúng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND phường. Công an là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng mô hình, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho đảng ủy, UBND phường và các phố về nội dung, các bước thực hiện. Theo đó, mỗi phố là 1 tổ tự quản. Thành viên của các tổ là các hộ gia đình sống trong cùng khu phố, tự nguyện tham gia. Tiếng kẻng chính là âm thanh báo hiệu cho người dân trong phố biết có sự xuất hiện của kẻ gian như trộm cắp, cướp giật, gây mất an ninh trật tự. Dù tiếng kẻng được gióng lên ở bất kỳ thời điểm nào, người dân và các lực lượng trong phố sẽ nhanh chóng mang theo phương tiện đến phối hợp vây bắt đối tượng phạm tội. Đây là mô hình nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thông qua hoạt động của mô hình đã củng cố, nâng cao hiệu quả phong trào tự quản về ANTT nói chung, phòng chống tội phạm trộm cắp nói riêng. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần ổn định ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn phường.

Hết năm 2019, TP Thanh Hóa thành lập được 52 mô hình tự quản về ANTT. Các mô hình này đã huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm từ cơ sở và hỗ trợ đắc lực công an trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Trong thời gian tới, các phường, xã tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tạo sự đoàn kết trong các khu dân cư, ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bài và ảnh: Tố Phương