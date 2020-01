Người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-1, tại quốc lộ 45 đoạn qua địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá do Đại úy Lê Chấn Hưng làm tổ trưởng đã tiếp nhận một số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận số vũ khí của người đến giao nộp. Theo khai báo của người giao nộp: Khoảng 6h30 phút ngày 15/1, trong khi đang đi từ thành phố Thanh Hoá vào huyện Như Thanh, đến khu vực thuộc địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống thì phát hiện 1 bì màu vàng – đen, bên trong có chứa 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 2 thanh kiếm nên đã mang đến giao nộp cho tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống. Hiện tổ công tác đã lập biên bản tiếp nhận số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên để bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định./. Thái Thanh

