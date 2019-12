Năm 2019, tai nạn giao thông trên địa bàn Thanh Hóa giảm so với cùng kỳ

Năm 2019, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng cảnh sát Giao thông (Công an Thanh Hóa) thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn.

Trong đó, chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đến các tầng lớp nhân dân. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý. Hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được các lực lượng chức năng tăng cường; hoạt động đường thủy mà trọng tâm là việc vận chuyển khách ngang sông bảo bảo an toàn… Năm 2019 (Từ ngày 16 – 12 – 2018 đến ngày 15 – 12 - 2019), thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an, Thanh tra Giao thông – Vận tải đã xử phạt 81.918 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, nộp kho bạc Nhà nước hơn 111,139 tỷ đồng. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 149 vụ tai nạn giao thông, giảm 5,09% so với cùng kỳ; làm chết 159 người, giảm 1,85%; làm bị thương 87 người (Trong đó, đường bộ xảy ra 136 vụ tai nạn giao thông, làm chết 150 người, bị thương 81 người; đường sắt xảy ra 13 vụ, làm chết 9 người, bị thương 6 người).

Thời gian tới, nhất là dịp Tết nguyên đán Canh tý 2020 và dịp lễ hội mùa xuân, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh; Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; tập trung xử lý nghiêm đối với phương tiện vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải, lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích, sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lái xe quá thời gian quy định. Các doanh nghiệp vận tải phối hợp với các cơ sở y tế tiếp tục tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho đội ngũ lái xe.

Xuân Cường