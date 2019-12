Mô hình dòng họ tự quản góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Lưu

Về xã Quảng Lưu (Quảng Xương) những ngày này, tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay về diện mạo của một miền quê. Hai bên con đường nhựa rộng rãi, thoáng đãng, sạch đẹp là những ngôi nhà tầng kiên cố mọc lên san sát; những hàng cột điện thẳng tắp cùng hệ thống đèn chiếu sáng với camera giám sát an ninh... như minh chứng cho một sức sống mới, vươn lên mạnh mẽ của một vùng quê nông thôn mới.

Xây dựng mô hình dòng họ tự quản cùng với hệ thống điện chiếu sáng, camera giám sát an ninh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Lưu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

“Kết quả đó là sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và toàn dân, trong đó có vai trò không nhỏ của mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)” - anh Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an xã Quảng Lưu, cho biết. Xã Quảng Lưu có hơn 2.000 hộ dân với hơn 9.000 nhân khẩu. Trước năm 2018, toàn xã có 16 thôn với 48 đồng chí trong tổ tự quản về ANTT. Sau khi sáp nhập thôn, toàn xã còn 6 thôn với 18 đồng chí trong tổ tự quản về ANTT. Cùng với thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT” (giai đoạn 2008 - 2018), xã đã xây dựng điểm mô hình dòng họ tự quản về ANTT. Mục đích là thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn xã, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thành viên dòng họ trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

Dòng họ đầu tiên của xã Quảng Lưu xây dựng mô hình tự quản về ANTT là dòng họ Mai Thiên. Đây là dòng họ có truyền thống lịch sử hơn 300 năm phát triển. Hiện nay, dòng họ có 2 chi với 50 hộ gia đình, gần 300 nhân khẩu sinh sống ổn định trên địa bàn xã Quảng Lưu. Ông Mai Xuân Hùng, thành viên ban tộc sự của dòng họ Mai Thiên cho biết: Năm 2014, thực hiện mô hình dòng họ tự quản về ANTT, dòng họ đã bầu ra ban tộc sự với 8 thành viên là những người có uy tín, có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và lấy ý kiến tham gia của anh em trong dòng họ. Mỗi năm, dòng họ tổ chức họp 1 lần vào ngày 2-8 âm lịch. Đây là dịp con cháu trong dòng họ tập trung đông đủ để vừa thực hiện các nghi lễ truyền thống của dòng họ, vừa tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài cũng như định hướng, nhắc nhở con cháu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia giữ gìn trật tự công cộng, phòng chống tệ nạn xã hội, khuyến khích các gia đình tích cực tham gia các hoạt động của địa phương... Hàng tháng, hàng quý, các thành viên trong ban tộc sự hội ý, trao đổi công việc, thăm hỏi, gặp gỡ, động viên, khuyên bảo những con cháu có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống.

Ông Hùng cho biết thêm: Từ khi thành lập mô hình dòng họ tự quản về ANTT, tình đoàn kết của các thành viên, hộ gia đình trong dòng họ được nâng cao. Những khúc mắc, tranh chấp hay bất hòa vốn xuất phát trong đời sống hằng ngày đều được hóa giải trong sự thân thiện, chia sẻ và thông cảm. Con cháu trong dòng họ đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cũng từ đó, hạn chế, ngăn ngừa, phòng chống được các tệ nạn phát sinh. Với những thành tích đã đạt được, năm 2016, 2018, dòng họ Mai Thiên vinh dự được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương vì đã có thành tích trong việc xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tiếp theo dòng họ Mai Thiên, với phương châm “Tự giác, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận và đồng hành”, năm 2016, dòng họ tự quản về ANTT Trần Ngọc ra mắt. Ông Trần Ngọc Son, trưởng ban tộc sự dòng họ, chia sẻ: Dòng họ Trần Ngọc có 130 hộ dân, trong đó có 64 hộ đang sinh sống ở thôn Giang Đông, xã Quảng Lưu, còn lại các hộ đi làm ăn xa, lập nghiệp và sinh sống ở một số tỉnh phía Nam và phía Bắc. Trước khi thành lập mô hình dòng họ tự quản về ANTT, tình hình an ninh trong khu vực thôn có những phức tạp nhất định, làm ảnh hưởng đến công tác an ninh ở địa phương, ảnh hưởng đến dòng tộc. Từ khi ra mắt dòng họ tự quản về ANTT, tình hình ANTT trong khu vực cơ bản ổn định, không còn hiện tượng trộm cắp vặt, vợ chồng, anh em, hàng xóm láng giềng trở nên đoàn kết hơn, ít xảy ra xô xát; con cháu trong dòng họ không có người vi phạm pháp luật. Hiện tại, dòng họ đã xây dựng được 4 loại quỹ: Quỹ hiếu, khuyến học, tấm lòng vàng, hương khói với số tiền hằng trăm triệu đồng. Để có kết quả đó, dòng họ đã xây dựng quy ước, cử ra 11 người tham gia ban tộc sự, chia ra 6 tổ tự quản ANTT gắn với từng chi trong dòng họ. Tổ trưởng tổ tự quản có trách nhiệm phụ trách từng chi, đồng thời ký cam kết giữ vững ANTT trong từng chi do mình phụ trách. Xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa các chi thuộc dòng họ Trần Ngọc và các dòng họ khác trong xã; trao đổi cung cấp thông tin nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử có liên quan đến các chi tộc, dòng họ Trần Ngọc; hướng hoạt động văn hóa dòng họ vào mục tiêu giáo dục con người sống có văn hóa, có trí thức, có đạo đức, hiếu nghĩa, lòng tự tôn, tính tự lập, giàu tình yêu thương, đoàn kết, biết tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần cùng các dòng họ trong xã quyết tâm xây dựng địa phương phát triển; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo ANTT xã bảo vệ ANTT thôn phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Từ mô hình của 2 dòng họ nêu trên, đến nay xã Quảng Lưu có thêm mô hình dòng họ tự quản về ANTT của các dòng họ Nguyễn Công, Phạm Sỹ, Nguyễn Đắc. Ngoài xây dựng dòng họ tự quản về ANTT, xã còn vận động nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường lớn của xã, đồng thời vận động con em xa quê hỗ trợ lắp đặt 43 mắt camera an ninh dọc các trục đường chính, khu tập trung đông người, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và một số ngõ, thôn với tổng vốn đầu tư 400 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả của mô hình dòng họ tự quản ANTT, đồng chí Lê Bá Thuật, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lưu, cho biết: Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể trong xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự tham mưu tích cực của lực lượng công an, xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong 9 tháng năm 2019, mô hình dòng họ tự quản về ANTT và hệ thống camera giám sát an ninh đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an xã phát hiện, bắt chuyển công an huyện xử lý 3 vụ trộm cắp tài sản, 4 vụ va chạm giao thông, 2 vụ gây thương tích. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được camera an ninh ghi lại đã phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng công an xã và công an huyện. Mô hình dòng họ tự quản về ANTT còn tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Thông qua phong trào đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tô Dung