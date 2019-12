(Baothanhhoa.vn) - Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) cho biết: Lực lượng cảnh sát cơ động có nhiệm vụ chủ công bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các “điểm nóng”, trấn áp các vụ gây rối, bạo loạn và chống khủng bố; tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm và phối hợp phá các chuyên án hình sự, ma túy lớn, bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm...

Lực lượng cảnh sát cơ động đấu tranh chống tội phạm ma túy Lực lượng cảnh sát cơ động chuẩn bị công cụ tuần tra. Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) cho biết: Lực lượng cảnh sát cơ động có nhiệm vụ chủ công bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các "điểm nóng", trấn áp các vụ gây rối, bạo loạn và chống khủng bố; tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm và phối hợp phá các chuyên án hình sự, ma túy lớn, bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm... Trong đó, để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Cơ động đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Cơ động còn phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp tổ chức xác minh và đấu tranh với các đầu mối mua bán trái phép chất ma túy đã phát hiện tại các khu vực, địa bàn trọng điểm. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát triệt phá dứt điểm các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đã xác định. Kết quả 11 tháng năm 2019, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ 48 vụ tội phạm ma túy, với 59 đối tượng. Điển hình ngày 4-10-2019, khi tổ tuần tra cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại khu cây xăng Quân đội, Quốc lộ 47, xã Đông Tân (TP Thanh Hóa) thì phát hiện Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1981, ở xã Quảng Long (Quảng Xương) và Lê Trọng Đạt, sinh năm 1995, ở xã Tế Lợi (Nông Cống) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 36F8-9103 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện ngay dưới chân các đối tượng đang đứng có 2 gói nilon màu đen, kích thước mỗi gói khoảng 2x2 cm bên trong chứa các cục bột màu trắng nghi là heroin. Tại chỗ 2 đối tượng thừa nhận đây là ma túy (heroin). Tổ tuần tra đã đưa 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra để lập biên bản. Được biết, Nguyễn Thanh Tùng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp, 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; còn Lê Trọng Đạt có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Tương tự, ngày 25-9, khi tổ tuần tra cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại khu vực Quốc lộ 47, gần cây xăng Ngọc Hiệp, xã Đông Tân (TP Thanh Hóa) thì phát hiện Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1982 và Nguyễn Duy Tứ cùng ở xã Đông Anh (Đông Sơn) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm sát 36E1-16051 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện ngay dưới chân của người ngồi sau có 1 túi nilon chứa 2 viên nén, nghi là ma túy tổng hợp (thuốc lắc). Tại chỗ, 2 đối tượng thừa nhận đây là ma túy của mình. Tổ tuần tra đã đưa 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra để lập biên bản. Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với tổ công tác Công an phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1991, ở phường Đông Sơn khi điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thu giữ trong túi quần bên phải của Nguyễn Thế Anh đang mặc có 1 gói giấy nhỏ bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy (heroin). Tại chỗ đối tượng khai nhận đây là ma túy và được mua về để sử dụng. Nhằm tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, thời gian tới, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Thanh Hóa và khu vực giáp ranh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với đối tượng, tình hình thực tế, tập trung vào địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao. Tăng cường công tác tuần tra, nắm bắt tình hình các đối tượng, đẩy mạnh các đợt ra quân, truy bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Quốc Hương