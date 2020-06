Lực lượng biên phòng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới đất liền, trong nhiều năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, triệt phá ổ nhóm các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Lực lượng BĐBP Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Phạm Bá Tuyên, ở bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa đang có hành vi vận chuyển trái phép 1.200 viên ma túy tổng hợp.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và xây dựng triển khai Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy địa bàn các xã biên giới, giai đoạn 2015-2020”. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Chỉ huy an ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) triển khai kế hoạch 1686 về tăng cường lực lượng giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy trên tuyến biên giới huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) và huyện Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, Lào) nhằm tập trung tuyên truyền phòng chống tệ nạn và phòng chống ma túy từ ngoại biên vào nội biên. Trong 5 năm qua, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Thanh Hóa đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) mở nhiều đợt truy quét, triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây tổ chức mua bán ma túy, vận chuyển với số lượng lớn tại khu vực biên giới tỉnh Phông Xa Lỳ và tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đã xác lập, đấu tranh thành công 34 chuyên án, 207 kế hoạch nghiệp vụ, triệt phá 34 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam; thu giữ 80 bánh heroin, hơn 100.000 viên ma túy tổng hợp, 20 kg ma túy đá, 22 kg nhựa quả thuốc phiện, 220 kg quả thuốc phiện và nhiều tang vật có giá trị khác... Tuy việc đấu tranh, triệt phá đối với các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới đã thu được nhiều kết quả, nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, mức độ nguy hiểm cao hơn, gây rối loạn tâm thần, khó kiểm soát. Việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh niên, thiếu niên tăng, song chưa có giải pháp hiệu quả để khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới đạt hiệu quả hơn nữa, theo đồng chí Lê Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy; trọng tâm là Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy; Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực phía Tây của tỉnh.

BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội khu vực biên giới làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là trong thanh, thiếu niên về hiểm họa ma túy, không tham gia vận chuyển, tiếp tay cho tội phạm ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phong trào phòng, chống tội phạm khu vực biên giới. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, trước hết là người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy.

Chỉ đạo các đồn biên phòng và lực lượng phòng, chống ma túy BĐBP tỉnh nắm chắc tình hình tuyến biên giới; thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản chủ động phát hiện giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự ở cơ sở, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, ngăn chặn các đường dây ma túy thẩm lậu từ ngoài vào Việt Nam. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và công tác phối hợp các lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới; đấu mối chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Tư lệnh BĐBP để tăng cường trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh