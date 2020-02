Liên tiếp bắt 2 đối tượng truy nã nguy hiểm

Trong 2 ngày 25 và 26-2-2020, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã gồm Lê Nguyên Vũ, sinh năm 1987 ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và Bùi Văn Thương, sinh năm 1992 ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng Lê Nguyên Vũ.

Đây là 2 đối tượng bị Công an tỉnh Bình Phước và Trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an ra Quyết định truy nã. Trong đó Lê Nguyên Vũ bị Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy nã về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích. Vừa ra tù tháng 9-2018 đã tiếp tục phạm tội và bỏ trốn khỏi địa phương. Trong khi đang lẩn trốn tại huyện Triệu Sơn thì bị phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Bùi Văn Thương.

Trước đó, ngày 25-2 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Trại giam Thanh Cẩm Bộ Công an bắt giữ đối tượng Bùi Văn Thương là phạm nhân đang giam giữ và cải tạo tại phân trại số 1, Trại giam Thanh Cẩm Bộ Công an, trong khi đang lao động đã bỏ trốn.

Thái Thanh