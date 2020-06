Kiên quyết xử lý “quái xế” lộng hành trên đường

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) kiểm tra phương tiện đua xe trái phép bị bắt giữ.

Để ngăn chặn thanh niên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường, các lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục, theo dõi, qua đó ngăn chặn kịp thời các vụ “quái xế” tung hoành gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Thời gian qua, lực lượng Công an TP Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và ra quyết định xử phạt một số trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng... Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng công an thành phố đã phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục đối với các trường hợp vi phạm. Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP Thanh Hóa, cho biết: “Đối với hành vi tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố luôn cương quyết xử lý triệt để. Khi các nhóm thanh niên có dấu hiệu tổ chức đua xe, chúng tôi lập tức có những biện pháp mạnh để ngăn chặn kịp thời. Phương châm của cảnh sát giao thông chủ yếu là phòng ngừa, ngăn chặn. Vào các dịp lễ, tết luôn tăng cường công tác tuần tra và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đối phó với hành vi vi phạm pháp luật này”.

Những năm gần đây, việc tụ tập đua xe trái phép đã cơ bản được ngăn chặn, tuy nhiên, tình trạng tụ tập mô tô, xe máy thành từng tốp nhỏ, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh. Điều này không chỉ làm mất an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng mà còn thách thức các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhất là lực lượng công an. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thanh, thiếu niên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, lực lượng công an trong tỉnh đã tiến hành nắm kỹ tình hình, xác định các tuyến đường dễ xảy ra tình trạng trên ở các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các tuyến quốc lộ, tuyến đường chính nối các huyện và các quy luật hoạt động, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng khác nắm và lập danh sách phương tiện, đối tượng thường sử dụng đua xe trái phép; xác định các loại xe mà các đối tượng thường sử dụng để đua xe trái phép; quản lý các cơ sở sửa chữa, chuyên “độ, chế” môtô, xe máy...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng tập trung tuyên truyền cá biệt đối với thanh, thiếu niên từng vi phạm, kết hợp với công an cơ sở tăng cường gọi hỏi, buộc cam kết các trường hợp có biểu hiện chạy xe tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, phát động và xây dựng phong trào quần chúng Nhân dân ở cơ sở để phát hiện, xử lý, lên án các đối tượng có hành vi đua xe trái phép, tụ tập cổ vũ, kích động cho đua xe. Trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt, xử lý nhiều vụ thanh niên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng... Điển hình như, vào khoảng 21h30 ngày 8-4-2020, tổ tuần tra, kiểm soát Công an huyện Thọ Xuân tiến hành tuần tra tại khu vực thị trấn Sao Vàng và các tuyến đường trên địa bàn huyện đã phát hiện một nhóm thanh niên cả nam và nữ khoảng hơn 10 đối tượng có biểu hiện đua xe trái phép tại ngã tư Quốc lộ 47 giao cắt với đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng này đã rồ ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 đối tượng cùng với 2 xe môtô. Trong 2 đối tượng bị tạm giữ, có 1 đối tượng ở xã Thọ Xương và 1 đối tượng ở xã Xuân Sinh. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã đưa các đối tượng về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc...

Thời gian tới, để ngăn ngừa tình trạng thanh, thiếu niên nói riêng và các đối tượng khác nói chung tụ tập đua xe, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an các phòng chức năng, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều biện pháp. Trong đó, tăng cường tuần tra trên các tuyến đường diễn ra đua xe, lạng lách, đánh võng (các tuyến đường rộng, vắng người); phối hợp với UBND các xã, thị trấn để nắm tình hình, chủ động nắm bắt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn để ngăn chặn kịp thời; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về chấp hành Luật Giao thông đường bộ với các địa phương, các trường học... Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Quốc Hương