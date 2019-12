Khởi tố hành khách mang thuốc nổ vào sân bay

(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành (sinh năm 1989), ở Quảng Phú, huyện Thọ Xuân về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị can này.

Phạm Văn Thành và số thuốc nổ, kíp nổ bị thu giữ. Trước đó, sáng 9-12-2019, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhân viên kiểm soát an ninh của Cảng hàng không Thọ Xuân đã phát hiện trong hành lý xách tay của Phạm Văn Thành có chứa vật phẩm nghi là thuốc nổ và kíp nổ. Tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và trưng cầu giám định của cơ quan chức năng, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định số vật phẩm trên là 400g thuốc nổ ANFO và 1 kíp nổ bằng kim loại (nhôm). Số thuốc nổ và kíp nổ này là do Thành nhặt được trong thời gian làm việc tại một công ty sản xuất, chế biến đá tại Thanh Hóa, sau đó để quên trong ba lô hành lý. Đến ngày 9-12-2019, Thành mang ba lô này lên sân bay Thọ Xuân để vào các tỉnh phía Nam làm ăn thì bị phát hiện, bắt giữ. Vụ việc này cũng là bài học cảnh giác cho hành khách khi sử dụng dịch vụ bay tránh các hành vi vi phạm quy định về vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật phẩm bị cấm, hạn chế. Đình Hợp

