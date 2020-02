Khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng đánh bạc tại xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa)

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-2-2020, Công an huyện Hoằng Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 9 đối tượng trong "sới' bạc do Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1985 ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa cầm đầu.

Khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng đánhbạctại xãHoằng Phụ (Hoằng Hóa) Ngày 25-2-2020, Công an huyện Hoằng Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 9 đối tượng trong "sới" bạc do Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1985 ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa cầm đầu. 9 đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang. Trước đó, qua công tác nắm tình và được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa gồm: Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1985; Phùng Ngọc Anh, sinh năm 1985; Nguyễn Đức Tuấn, sinh năm 1981; Lê Văn Tuấn, sinh năm 1985; Bùi Văn Tương, sinh năm 1983; Trương Văn Linh, sinh năm 1990, đều ở xã Hoằng Phụ; Cao Đại Thi, sinh năm 1986 ở xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa); Hoàng Xuân Hiếu, sinh năm 1983 ở xã Tân Trường (Tĩnh Gia) và Viên Đình Thu, sinh năm 1983 ở xã Quảng Đại, (TP Sầm Sơn). Tang vật thu giữ gồm gần 32 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Thái Thanh

Thái Thanh