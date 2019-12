Huyện Quan Sơn: Một phũ nữ tử vong bất thường với vết đạn bắn xuyên người

Thông tin từ Công an huyện Quan Sơn sáng 2-12 cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ việc bà Ngân Thị Oan (sinh năm 1965, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Quan Sơn) tủ vong bất thường nghi do bị bắn.

Nhà riêng của ông bà Vi Văn Phun, Ngân Thị Oan

Theo những thông tin ban đầu, sáng ngày 1-12, bà Ngân Thị Oan và chồng là ông Vi Văn Phuôn (sinh năm 1966) lên khu vực chòi canh trên nương cách nhà riêng hơn 1 km để chăm sóc hoa màu. Sau đó, ông Phuôn đưa vợ về nhà trong trạng thái bà Oan đã tử vong, trên người có một vết đạn xuyên vai trái.

Người thân của gia đình cũng đã trình báo tới cơ quan công an. Rất có thể bà Oan đã bị bắn dẫn đến tử vong. Nhận được tin báo, Công an huyện Quan Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra vụ việc. Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp với Công an huyện Quan Sơn tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng phục vụ công tác điều tra.

M.C