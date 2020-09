Huyện Hà Trung thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân đấu tranh phòng, chống ma tuý

Lãnh đạo huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa thưởng nóng 20 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân đấu tranh phòng, chống ma tuý.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, thời gian qua Công an huyện Hà Trung đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp đấu tranh bắt giữ 4 vụ mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Điển hình, trưa ngày 27-8, tổ công tác của Công an huyện Hà Trung phối hợp với Công an xã Hà Bình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Nội Thương, xã Hà Bình đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Tuấn Anh, sinh năm 1988 ở xã Hà Sơn và Nguyễn Văn Đô, sinh năm 1992 ở xã Hà Bình, huyện Hà Trung đang tàng trữ trái phép 10 viên ma tuý tổng hợp.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Hà Trung đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1992, ở thôn Đường Cát, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, là đối tượng đã bán số ma tuý trên cho 2 đối tượng Bùi Tuấn Anh và Nguyễn Văn Đô.

Mới đây, vào hồi 00h 10’ ngày 30-8, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma tuý Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an xã Yên Dương tiến hành kiểm tra hành chính cửa hiệu cầm đồ 68 có địa chỉ tại thôn Đoài Thôn, xã Yên Dương phát hiện, bắt quả tang 14 thanh niên gồm 9 nam, 5 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua test nhanh, cả 14 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 0,265 gram Ketamin, 0,712 gram ma tuý dạng kẹo còn sót lại và một số dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Tại buổi trao thưởng, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Lê Thanh Hải đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Công an huyện Hà Trung trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma tuý trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời mong muốn CBCS Công an huyện Hà Trung tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho huyện uỷ, UBND huyện tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý; đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm ma tuý trên địa bàn huyện, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

