Hoạt động hiệu quả của tổ 135 đảm bảo an ninh trật tự

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, từ cuối năm 2019 đến nay, thực hiện Kế hoạch số 352 ngày 5-12-2019 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an TP Thanh Hóa đã triển khai phương án huy động lực lượng, thành lập tổ 135 có nhiệm vụ vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT và trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố.

Lực lượng Công an TP Thanh Hóa ra quân đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Mục đích của kế hoạch là nhằm thông qua công tác tuần tra vũ trang phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo đó, từ ngày 5-12-2019 đến ngày 15-2-2020, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh huy động 37 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ thuộc Công an thành phố và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh thành lập 3 tổ công tác (thuộc tổ 135), trong đó có 1 tổ lập hồ sơ xử lý vi phạm tại Công an TP Thanh Hóa và 2 tổ tuần tra kiểm soát, mỗi tổ gồm 16 đồng chí (bao gồm cả lực lượng công khai và lực lượng thường phục) được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, camera hành trình... có nhiệm vụ cắm chốt kết hợp với tuần tra lưu động, đón lỏng tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các khu vui chơi giải trí, nhà ga, bến xe... để kiểm tra, xử lý tất cả các hành vi vi phạm. Sau hơn 1 tháng ra quân, lực lượng của tổ 135 đã kiểm tra, phát hiện gần 600 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, tạm giữ trên 500 phương tiện. Thông qua công tác tuần tra đã phát hiện bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; 1 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ, thu giữ 2 bình xịt hơi cay; 1 vụ 4 đối tượng cầm kiếm đang trên đường đi giải quyết mâu thuẫn, thu giữ 3 thanh kiếm; bắt giữ 1 đối tượng chống người thi hành công vụ; 1 đối tượng có nhiều giấy tờ thu thăm, thu nợ; phát hiện 1 xe máy là tang vật của vụ trộm cắp tài sản. Điển hình, hồi 15h30 ngày 24-12-2019 tổ tuần tra số 2 khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tại xã Hoằng Quang đã phát hiện đối tượng Lê Văn Hải, sinh năm 2004, ở xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hóa) đang tàng trữ 4 hộp pháo dàn và 38 quả pháo cù (có trọng lượng 7kg). Tương tự, vào ngày 2-1-2020, khi tổ tuần tra số 1 đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa), phát hiện Nguyễn Trọng Hoàng, sinh năm 1994 và Trương Tiến Thao, sinh năm 1988, đều ở phường Quảng Thành điều khiển xe mô tô mang biển kiểm sát 36B7-38172 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện ngay dưới chân ngồi sau xe có 1 túi nilon, kích thước khoảng 1,5 x 1,5 cm, bên trong chứa các tinh thể màu trắng, dạng đá (ma túy đá). Gần đây nhất, khi tổ tuần tra số 2 đang làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Thảo, sinh năm 1996, ở thôn Xanh, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc) đang vận chuyển pháo trái phép. Tại chỗ, tổ tuần tra số 2 đã thu giữ 14 kg pháo các loại, gồm 6 giàn pháo hoa loại 36 quả, 1 giàn pháo 96 quả và 50 quả pháo cù. Tại cơ quan công an, Trần Văn Thảo khai nhận: Số pháo trên là của một người không quen biết thuê Thảo vận chuyển từ xã Đông Thịnh (Đông Sơn) về TP Sầm Sơn với giá 10 triệu đồng. Khi đến Quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn xã Quảng Tâm thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Nhờ có lực lượng của tổ 135 tình trạng các đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động công khai, ngang nhiên, coi thường pháp luật, các đối tượng chống người thi hành công vụ, thanh niên càn quấy, “tóc xanh”, “tóc đỏ” vi phạm Luật Giao thông đã được kiềm chế và giảm rõ rệt. ANTT và trật tự ATGT trên địa bàn TP Thanh Hóa đã được giữ vững, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Bài và ảnh: Lê Quốc