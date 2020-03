Hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 525 xã, thị trấn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Đề án của Chủ tịch UBND tỉnh về “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh”, Công an tỉnh đã hoàn thành việc điều động, bổ nhiệm, bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 525/525 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số 925 đồng chí.

Ngay sau khi được bố trí, lực lượng công an chính quy về xã đã kịp thời bám sát cơ sở triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT.

Có được kết quả trên, trước hết là do có sự đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện đề án một cách nghiêm túc, sáng tạo và bài bản.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất toàn quốc (sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Thanh Hóa còn 525 xã, thị trấn, giảm 76 xã, thị trấn so với trước). Đây là một trong những khó khăn, thách thức không nhỏ trong quá trình bố trí, sắp xếp công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, bởi diện bố trí rộng, số lượng điều động đông và phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, bố trí sắp xếp nhiệm vụ mới cho lực lượng công an bán chuyên trách, nhất là các đồng chí trưởng, phó trưởng công an xã.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tham mưu quyết liệt của lực lượng công an và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 3 đợt điều động, bổ nhiệm, bố trí 925 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Trong đó, có 525 đồng chí đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã là chỉ huy các đội nghiệp vụ thuộc các phòng Công an tỉnh và công an cấp huyện. Việc lựa chọn nhân sự bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã đã được tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thảo luận, thống nhất về tiêu chí bố trí, sắp xếp cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và công an viên. Trên cơ sở lựa chọn những đồng chí tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân hệ chính quy, có trình độ, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở để tăng cường cho công an xã, thị trấn phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác của các đơn vị Công an tỉnh và công an cấp huyện.

Để chuẩn bị nguồn cán bộ điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiến hành khảo sát nguồn cán bộ tại 54 đơn vị cấp phòng, công an cấp huyện. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã xây dựng giáo trình và mở 8 lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, vận động quần chúng và xử lý các tình huống cho hơn 1.800 đồng chí đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn đặt ra. 100% công an cấp huyện đều thành lập tổ tư vấn qua điện thoại và trang cấp cho mỗi công an xã, thị trấn một bộ tài liệu nghiệp vụ cùng hệ thống biểu mẫu, sổ sách, “Sổ tay công an xã” và mẫu quy chế hoạt động của công an xã, hướng dẫn trình tự, thủ tục, quy định chế độ làm việc cụ thể cho lực lượng công an xã.

Cùng với việc chuẩn bị nguồn cán bộ, Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Công an kịp thời đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn về việc bố trí, sắp xếp lại trưởng, phó trưởng công an xã bán chuyên trách để bố trí lực lượng công an chính quy bảo đảm bộ máy hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp, thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về ANTT tại địa bàn cơ sở.

Cùng với việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, để đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kết luận chỉ đạo Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy sớm thực hiện quy trình bầu, chỉ định vào đảng ủy và ban thường vụ đảng ủy xã đối với các đồng chí công an chính quy được bố trí giữ chức vụ trưởng công an xã, theo Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân; đồng thời giao các đồng chí trưởng công an huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp với ban tổ chức huyện ủy, thị ủy, thành ủy thực hiện quy trình để đảm bảo đồng chí trưởng công an xã được giới thiệu ứng cử tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, 112 xã, thị trấn đã bố trí công an chính quy trong đợt 1 và đợt 2 đã cơ bản thành lập chi bộ công an cấp xã và chỉ định 112 đồng chí trưởng công an xã, thị trấn là bí thư chi bộ.

Về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an chính quy được bố trí về xã công tác đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm tạo điều kiện. Bước đầu đã cơ bản giải quyết tốt các điều kiện thiết yếu về phòng làm việc, nơi nghỉ, sinh hoạt... phục vụ công tác của lực lượng công an cấp xã. Giám đốc Công an tỉnh đã cấp kinh phí hỗ trợ đối với các xã, thị trấn triển khai trong đợt 1 và đợt 2, kịp thời chia sẻ khó khăn tạo điều kiện cho CBCS yên tâm công tác; đồng thời báo cáo Bộ Công an quan tâm trang cấp một số trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật tư; xây dựng phương án đầu tư, cải tạo nơi ở, nơi làm việc cho CBCS với tổng kinh phí dự kiến là 8,5 tỷ đồng.

Bước đầu triển khai Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”, tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ công an chính quy được điều động về các xã, thị trấn được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, năng lực, kinh nghiệm công tác nên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nắm người, nắm hộ, nắm tình hình, phát hiện và giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở được nâng lên rõ rệt, không để phát sinh điểm “nóng”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ đánh giá cao.

Có thể khẳng định, bằng nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. Đặc biệt, với những chủ trương, giải pháp, cách làm khoa học, bài bản, ưu tiên nguồn cán bộ chất lượng cho cơ sở, sẽ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

