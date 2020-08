Hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (ANTQ) của Công an Thanh Hóa giai đoạn 2015- 2020 được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức phát động thông qua các đợt thi đua thường xuyên và đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành và của tỉnh. Mỗi đợt thi đua đều có chủ đề, mục tiêu thi đua, nội dung, khẩu hiệu hành động và các tiêu chí công tác cụ thể, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Cán bộ, chiến sĩ công an tận tình hướng dẫn người dân làm thẻ căn cước công dân.

Trong đó, 100% công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các biện pháp thi đua mới thông qua xây dựng các mô hình, khẩu hiệu hành động với những nội dung, tiêu chí đánh giá cụ thể, sát thực và giao chỉ tiêu công tác cụ thể đến từng tổ đội và cán bộ, chiến sĩ.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Đảng ủy Công an tỉnh đã có nghị quyết chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác an ninh trật tự (ANTT); phối hợp các ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT các lĩnh vực, địa bàn, công trình, dự án kinh tế trọng điểm; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; chủ động phát hiện, ngăn chặn hàng trăm tài liệu xấu phát tán từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các đối tượng bất mãn chính trị, phòng chống xâm nhập, khủng bố, phá hoại. Bắt xử lý nhiều đối tượng cực đoan lợi dụng internet, mạng xã hội để đăng tải các video, clip, bài viết có nội dung nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành địa phương và kích động Nhân dân biểu tình, gây rối ANTT. Đăng tải, chia sẻ trên 10 nghìn bài viết tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tham mưu xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân đạt kết quả đáng ghi nhận, giai đoạn 2015-2020, lực lượng Công an tỉnh đã bắt, vận động đầu thú 1.230 đối tượng truy nã; đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, điều tra xử lý 2.385 vụ, 2.851 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 340 bánh heroin, gần 100 kg ma túy đá, trên 200.000 viên ma túy tổng hợp; phát hiện, xử lý 1.828 vụ, 2.155 đối tượng về kinh tế, tham nhũng, chức vụ... Chỉ đạo cơ quan điều tra thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ án từ những năm trước. Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Thông qua phong trào thi đua “Vì ANTQ”, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, Công an tỉnh xây dựng và triển khai hơn 50 phương án, kế hoạch chuyên đề trọng tâm, đợt cao điểm về công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT. Hoàn thành cơ bản công tác thu thập, scan phiếu thông tin dân cư; cấp mới trên 1 triệu căn cước công dân đảm bảo đúng yêu cầu. Tăng cường công tác quản lý cư trú, phát hiện, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm. Triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong các dịp lễ, tết. Ban hành quyết định phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý cơ sở về phòng cháy chữa cháy, triển khai kịp thời các kế hoạch tuyên truyền phòng, chống cháy nổ; làm tốt công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT... Liên tục mở các đợt cao điểm tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo, giải quyết, xử lý nghiêm đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Nhờ đó, tai nạn giao thông hằng năm được kiềm chế và giảm từ 3% đến 6% số vụ, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực công tác; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết 18 thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, công khai minh bạch các thủ tục, lệ phí, trả lời kết quả. Tăng cường cán bộ, chiến sĩ làm thêm ngày thứ 7, xuống cơ sở để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho hàng nghìn trường hợp; chuyển trả hàng chục nghìn hộ chiếu, căn cước công dân qua đường chuyển phát nhanh đến tận nơi cư trú của người dân. Duy trì thường xuyên hoạt động “đường dây nóng”; chuyên mục hỏi - đáp trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh để tiếp nhận, giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, tiếp nhận các phản ánh về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ trong giải quyết thủ tục hành chính để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý...

Những kết quả đạt được của lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ANTT và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời là nguồn động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ hàng ngày, hàng giờ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Lê Quốc