Hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở phường Ngọc Trạo

Công tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội được lồng ghép vào các hội nghị ở địa phương.

Phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội, trong đó đã thu hút trên 40 công ty, doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân đến đầu tư kinh doanh với khoảng trên 4.000 công nhân thường xuyên lao động, giao lưu, sinh hoạt trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác như kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ, karaoke, cắt tóc, gội đầu... cũng “nở rộ”. Để ngăn ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, năm 2016 phường Ngọc Trạo đã triển khai xây dựng mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, phân công các thành viên ban chỉ đạo phụ trách địa bàn khu phố trực tiếp rà soát nắm bắt thông tin về tình hình ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác.

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, trên địa bàn phường có 18 đối tượng nghiện ma túy, 9 đối tượng nghi nghiện. Về mại dâm, không phát hiện người có hộ khẩu thường trú tại địa phương có hoạt động mại dâm. Trước tình hình trên, công an phường đã tham mưu xét lập hồ sơ đưa 2 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. 4 trường hợp có hồ sơ quản lý theo Nghị định 56/NĐ-CP và các đối tượng khác được MTTQ, các đoàn thể phối hợp với gia đình, lực lượng công an theo dõi, quản lý; thường xuyên gặp gỡ đối tượng để nắm bắt tâm tư tình cảm và vận động các đối tượng có nguy cơ cao cai nghiện. Bên cạnh đó, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép qua các buổi họp dân, buổi giao ban với các tổ dân phố, họp các tổ chức đoàn thể; phát tờ rơi, xây dựng các cụm pa-nô, áp phích, treo băng rôn, khẩu hiệu tại những điểm tập trung đông người như ga tàu, bến xe, chợ, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, về tác hại của ma túy, mại dâm, sự nguy hiểm của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Qua công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến nhận thức của Nhân dân, giúp người dân phòng tránh cho bản thân, gia đình và tích cực tham gia đấu tranh chống lại các biểu hiện vi phạm về tệ nạn xã hội.

Song song với công tác tuyên truyền, việc quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ các đối tượng nghiện, nghi nghiện được chú trọng. Ông Bạch Ninh Nhất, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo, cho biết: Hiện 8/8 khu phố đều duy trì, thực hiện tốt mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Do đó, nhiều năm trở lại đây trên địa bàn không có hiện tượng mại dâm, buôn bán người, không có tụ điểm phức tạp về ma túy. Số đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý giảm còn 15 người, đối tượng nghi nghiện là 18 người. Số đối tượng này MTTQ và các tổ chức đoàn thể giúp đỡ, tạo điều kiện để họ được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Người sau cai nghiện được tiếp cận với các chương trình vay vốn để phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng.

Hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy năm 2020 diễn ra từ ngày 1-6 đến ngày 30-6; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6, phường đã phát động phong trào “Dân tự phòng, dân tự quản, dân tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự”. Công an phường xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện trong tháng hành động, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, người thân và Nhân dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm về ma túy; tăng cường công tác tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân vào giờ cao điểm; tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn việc vận động với việc xây dựng khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Phường cũng đã phát huy hiệu quả hoạt động của 87 tổ an ninh xã hội, 6 câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, 6 tổ tự quản về an toàn giao thông ở các khu phố và mô hình ngã tư tự quản về trật tự an toàn văn hóa... góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn ra khỏi đời sống xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Mai Phương